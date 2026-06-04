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Военное обозрение

Компания Fire Point показала испытания ЗУР для перехвата баллистических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Скандально известная в основном по коррупционным схемам украинская компания Fire Point продемонстрировала испытательный пуск своего нового «чудо-оружия», которое стало модификацией сильно распиаренной, но не более того, баллистической ракеты «Фламинго».

Технический директор Fire Point Ирина Терех опубликовала в соцсети пост по поводу новой разработки. Утверждается, что в компании создали зенитную управляемую ракету FP-7.X, которая будет способна перехватывать баллистические цели.

На днях мы провели чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневрирующий полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противоракетного перехватчика FREYJA.

К тексту техдиректора Fire Point прилагается и видео якобы успешного испытательного пуска новой противоракеты. Правда, в ходе испытания поражения воздушной цели не происходит.

Сооснователь Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина сможет перехватывать баллистические ракеты собственными системами ПВО к концу 2027 года.

На этом в украинской оборонной компании останавливаться не намерены. На сайте Fire Point анонсируется скорое испытание следующей модификации баллистической ракеты FP-9 с более мощными тактико-боевыми характеристиками, чем у FP-7. Новая ракета предназначена для доставки полезной нагрузки весом до 800 кг и поражения целей на расстоянии до 855 км.

Впрочем, аналогичные планы звучали и в период анонсов FP-7 «Фламинго». Однако теперь об этой ракете почти ничего не слышно. Планы украинского производителя подкорректировали ВС РФ. В ходе массированного удара в ночь на вторник наши военные поразили предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области.

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