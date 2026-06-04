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В Москве проходит заседание Совета министров обороны стран — участниц ОДКБ. В рамках мероприятия глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры со своим белорусским коллегой — генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего партнерства, а также выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.

Белоусов отметил, что российское и белорусское оборонные ведомства продолжают активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности стран НАТО у границ Союзного государства. Глава Минобороны России также напомнил, что недавно были проведены совместные учения под руководством российского и белорусского лидеров.

Глава Минобороны Белоруссии Хренин добавил, что двусторонние контакты по линии оборонных ведомств носят регулярный характер — стороны используют любую возможность, чтобы обсудить текущую обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ и ОДКБ.

Хренин:

Сложно представить, какой была бы ситуация в сфере безопасности на пространстве Организации, если бы наши страны не сохранили тесное сотрудничество.

Глава белорусского оборонного ведомства также добавил, что за время, прошедшее с момента прошлогоднего совместного заседания, обстановка в зоне ответственности Организации не улучшилась. Кроме того, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке возникли новые риски безопасности в Центральноазиатском регионе.

Между тем украинская сторона продолжает твердить, что Белоруссия якобы готовится «вступить в войну». Однако, как неоднократно подчеркивал президент Белоруссии Александр Лукашенко, удары по Украине со стороны Минска возможны лишь в качестве ответных мер на агрессию Киева.