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Военное обозрение

США заявили о четырёх тестах крылатой ракеты с макетом ядерной боевой части

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Источник изображения: topwar.ru

Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) отчиталось о новых испытаниях. В апреле 2026 года проведены четыре совместных лётных теста крылатой ракеты воздушного базирования и макета специальной боевой части W80-1. Изделия, как сообщается, подтвердили расчётные характеристики.

Речь идёт о программе AGM-181A Long-Range Standoff (LRSO) – новой крылатой ракете, которая должна заменить устаревшие AGM-86B ALCM. Именно AGM-86B оснащаются термоядерными боеголовками W80-1 (мощность – 5 и 150 килотонн). Новая ракета будет нести боевую часть W80-4. Испытания именно макета W80-1 показывают, что старые боеголовки ещё будут служить, пока новые не встанут на вооружение.

Разработка LRSO идёт сложно. Изначально планировалось достичь начальной боевой готовности к 2030 году. Потом сроки засекретили. Мелкосерийное производство хотели запустить в 2027-м, полномасштабное – в 2029-м. Носителями станут стратегические бомбардировщики B-52H и новейшие B-21 Raider. Испытания, по данным зарубежных источников, идут несколько лет.

Показательно, что США продолжают модернизировать свою ядерную триаду, несмотря на разговоры о «разоружении». AGM-181A LRSO – ракета класса «воздух-земля», способная нести ядерный заряд на тысячи километров. Её задача – преодолевать современные системы ПВО и поражать стратегические цели.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
Проекты
Ядерный щит
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