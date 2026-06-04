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Деловая газета "Взгляд"

США впервые сбили «Шахед» ракетой из замаскированного грузового контейнера

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Источник изображения: topwar.ru

Lockheed Martin впервые сбила беспилотник «Шахед» ракетой из системы Grizzly

Корпорация Lockheed Martin впервые перехватила ударный беспилотник с помощью новейшей ракеты Grizzly, применив систему управления боем на базе искусственного интеллекта.

Американская компания Lockheed Martin впервые осуществила перехват ударного беспилотника типа "Шахед" ракетой из новой установки Grizzly, передает ТАСС. Испытания прошли на полигоне Юма в штате Аризона.

Представитель компании уточнил, что для управления боем применялась система Sanctum, оснащенная искусственным интеллектом. Обнаружение и сопровождение цели обеспечивали радары R40 от Fortem Technologies.

Разработка ракеты Grizzly заняла шесть месяцев, она предназначена для применения на суше и на море. Стоимость одного боеприпаса составляет несколько сотен тысяч долларов. Инновационная пусковая установка замаскирована под стандартный трехметровый грузовой контейнер, что дает возможность скрытно транспортировать ее на грузовиках.

"Использование подобной ракеты значительно снижает стоимость уничтожения цели и позволяет сохранить более дорогостоящие ударные средства для более крупных и мощных угроз", – заявил представитель корпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Lockheed Martin успешно испытала запуск ракеты из замаскированной под грузовой контейнер установки Grizzly.

Американские военные ранее признали уязвимость систем противовоздушной обороны перед иранскими беспилотниками Shahed.

В конце мая силы США перехватили четыре дрона над Ормузским проливом.

Мария Иванова

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