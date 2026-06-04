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В России разработали замаскированного «Странника» для защиты от БПЛА

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости.

КБ «Синергия» разработало замаскированный под багажник комплекс РЭБ «Странник»

Конструкторское бюро (КБ) «Синергия» разработало автомобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Странник», который замаскирован под багажник. Об этом генеральный директор КБ Александр Некрасов рассказал «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Он подчеркнул, что разработка, которая выглядит как устанавливаемый на крышу бокс, предназначена для «условно гражданского» сектора. «Странник» не выдает наличие на автомобиле специального оборудования для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Изделие создает защитный купол радиусом 600-700 метров. После воздействия РЭБ атакующий дрон падает на расстоянии более 200 метров от автомобиля.

В мае стало известно, что предприятие «Липтех» разработало стационарный комплекс РЭБ для защиты от тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Разработку создали на основе изучения сбитых дронов противника.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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