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Румыния заказала большую партию вооружений у немецкой группы Rheinmetall

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Армин Паппергер
Армин Паппергер.
Источник изображения: Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Румыния заказала большую партию вооружений у немецкой группы Rheinmetall

Румыния заключила соглашение с базирующейся в Дюссельдорфе промышленной группой Rheinmetall на выполнение крупных поставок вооружений и военной техники. Как уточняет Naval Today, контракты на производство боевых машин, систем противовоздушной обороны, боеприпасов и комплектующих к ним, а также вспомогательных судов имеют общую стоимость 5,7 млрд евро.

В частности, закупка включает:

  • 298 бронемашин Lynx (БТР, самоходные минометы, командно-штабные и санитарно-эвакуационные машины);
  • системы противовоздушной обороны Skyranger, также созданные на базе Lynx (до завершения поставки компания Rheinmetall обеспечит поддержку в рабочем состоянии используемых в настоящее время бронированных машин ПВО Gepard);
  • боеприпасы среднего калибра для зенитной артиллерии и бронетранспортеров;
  • два патрульных катера для наблюдения за прибрежной зоной;
  • два судна обеспечения водолазных работ.

Для выполнения заказов компания Rheinmetall значительно расширит свои существующие мощности в Румынии, а также обеспечит передачу технологий. Большая часть добавленной стоимости будет создана в самой Румынии. Начало поставок запланировано на 2028 год, а завершение – на 2030 год.

"Контракт, заключенный между румынскими властями и компанией Rheinmetall, представляет собой не только возможность модернизации оборонного потенциала Румынии, но и важный шаг на пути к возрождению национальной промышленности, поскольку более 50% производства будет осуществляться в Румынии или в сотрудничестве с местными компаниями, – заявил руководитель канцелярии премьер-министра Румынии Михай Юрка. – Это начало нового этапа промышленного развития, который имеет потенциал стать ключевым двигателем экономического роста нашей страны и интеграции местной промышленности в европейскую экосистему в течение следующего десятилетия".

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер поблагодарил Бухарест за оказанное немецкому концерну доверие.

"Вместе с нашими румынскими партнерами мы создадим здесь масштабную оборонную экосистему", – заверил он.

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