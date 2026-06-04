«Охота на дроны»: Beretta разработала турель из восьми дробовиков против БПЛА

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Итальянцы придумали, как превратить охоту на дроны в конвейер. Beretta Defense Technologies показала систему LIVET – турель с восемью ружьями Benelli Drone Guardian. Восемь стволов, один оператор. Вернее, оператор может вообще не вмешиваться в работу установки. Система сама обнаруживает, отслеживает и уничтожает малые беспилотники.

Benelli Drone Guardian – полуавтоматический дробовик под патроны с дистанционным подрывом. Снаряд взрывается на заданном расстоянии от цели, накрывая дрон россыпью поражающих элементов. Одного попадания обычно достаточно. А когда стволов восемь, можно или стрелять непрерывно, меняя опустевшее ружьё на полное, или накрыть цель плотным веером. Итальянцы сделали ставку на избыточность. Подведёт одно – сработает другое.

Система создана в партнёрстве с компанией DUALEE. В основе LIVET – сенсоры и алгоритмы, которые доверяют механике больше, чем человеку. Солдату не нужно целиться. Он может заниматься другими задачами, пока турель сама уничтожает дроны. Заявлено, что это снижает когнитивную нагрузку на бойца. В бою, где счёт идёт на секунды, такая автоматизация – серьёзное преимущество.

Показ LIVET запланирован на Eurosatory 2026, крупнейшей выставке вооружений в Париже (пройдет с 15 по 19 июня). Beretta уже намекает, что систему можно ставить как на стационарных объектах, так и на технике. Гибкость, модульность – это ответ на растущую угрозу со стороны FPV-дронов и более крупных БПЛА.