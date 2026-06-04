Войти
Flotprom

Китай значительно обогнал США по производству эсминцев

443
0
0

ВМС Народно-освободительной армии Китая ввели в строй еще один эсминец с управляемыми ракетами "Тунчуань", который стал 35-м кораблем класса "Тип-052D". Как отмечает Navy Recognition, Пекин расширяет свой флот эсминцев темпами, которым Соединенные Штаты в настоящее время с трудом могут соответствовать.

Эсминец "Тунчуань", вошедший в состав 9-й флотилии эсминцев Южно-Китайского флота ВМС Народно-освободительной армии КНР, укрепляет возможности Пекина по обеспечению противовоздушной обороны, противолодочной борьбы, борьбы с надводными целями и нанесению ударов на большие расстояния в одной из самых стратегически важных акваторий мира. Ввод в строй состоялся на фоне продолжающихся предупреждений американских военных чиновников о том, что судостроительная промышленность Китая становится ключевым преимуществом Пекина в потенциальном конфликте высокой интенсивности с Соединенными Штатами.

Эсминец "Тунчуань", Китай

China MoD


Новый боевой корабль выполнен в усовершенствованной модификации "Тип-052DL". В этом варианте корпус удлинен примерно на 4 метра – до 162 метров, что позволило увеличить летную площадку для вертолета "Харбин Z-20F", который обладает большей дальностью полета, выносливостью, возможностями обнаружения и противолодочной борьбы, чем меньший по размеру Z-9, использовавшийся на более ранних китайских эсминцах.

"С момента ввода в строй первого эсминца "Тип-052D" в 2014 году Китай принял на вооружение около 35 кораблей этого класса, одновременно получив еще и восемь крупных эсминцев "Тип-055", – указывает Navy Recognition. – Всего за чуть более десять лет Пекин превратил некогда преимущественно региональный флот в силы, обладающие одной из крупнейших в мире концентраций современных эсминцев с управляемыми ракетами".

Мощности китайских корабелов резко контрастируют с возможностями их коллег в Соединенных Штатах. За тот же период, когда Китай ввел в строй около 35 эсминцев "Тип-052D", американский флот увеличился примерно на 18–20 эсминцев класса "Арли Бёрк".

"В Вашингтоне это несоответствие все чаще рассматривается как стратегическая проблема, – констатирует издание. – Недавние оценки Пентагона и слушания в Конгрессе неоднократно подчеркивали подавляющее преимущество Китая в кораблестроении. По словам представителей Минобороны США, китайские верфи обладают значительно большими производственными мощностями, чем их американские аналоги, что позволяет Пекину преобразовывать промышленную базу в боевую мощь военно-морского флота с темпами, недостижимыми для любого другого государства".

Эсминцы "Тип-052D" разработали для обеспечения китайских ВМС НОАК современным кораблем противовоздушной обороны, способным сопровождать авианосцы, десантные группы и надводные соединения. Водоизмещение корабля составляет приблизительно 7500 тонн. Он оснащен 64-ячеечной универсальной вертикальной пусковой установкой, способной запускать зенитные ракеты большой дальности HHQ-9B, противокорабельные крылатые ракеты YJ-18, крылатые ракеты CJ-10 для поражения наземных целей и противолодочные ракетоторпеды. В сочетании с РЛС с активной фазированной антенной решеткой и усовершенствованной системой боевого управления эсминец "Тип-052D" обеспечивает универсальные возможности во всем спектре военно-морских операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Arleigh Burke
HQ-9
Проекты
Авианосец
Тип 055
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 18:11
  • 16024
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 16:30
  • 0
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214