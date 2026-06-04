Китай значительно обогнал США по производству эсминцев

ВМС Народно-освободительной армии Китая ввели в строй еще один эсминец с управляемыми ракетами "Тунчуань", который стал 35-м кораблем класса "Тип-052D". Как отмечает Navy Recognition, Пекин расширяет свой флот эсминцев темпами, которым Соединенные Штаты в настоящее время с трудом могут соответствовать.

Эсминец "Тунчуань", вошедший в состав 9-й флотилии эсминцев Южно-Китайского флота ВМС Народно-освободительной армии КНР, укрепляет возможности Пекина по обеспечению противовоздушной обороны, противолодочной борьбы, борьбы с надводными целями и нанесению ударов на большие расстояния в одной из самых стратегически важных акваторий мира. Ввод в строй состоялся на фоне продолжающихся предупреждений американских военных чиновников о том, что судостроительная промышленность Китая становится ключевым преимуществом Пекина в потенциальном конфликте высокой интенсивности с Соединенными Штатами.

Эсминец "Тунчуань", Китай China MoD

Новый боевой корабль выполнен в усовершенствованной модификации "Тип-052DL". В этом варианте корпус удлинен примерно на 4 метра – до 162 метров, что позволило увеличить летную площадку для вертолета "Харбин Z-20F", который обладает большей дальностью полета, выносливостью, возможностями обнаружения и противолодочной борьбы, чем меньший по размеру Z-9, использовавшийся на более ранних китайских эсминцах.

"С момента ввода в строй первого эсминца "Тип-052D" в 2014 году Китай принял на вооружение около 35 кораблей этого класса, одновременно получив еще и восемь крупных эсминцев "Тип-055", – указывает Navy Recognition. – Всего за чуть более десять лет Пекин превратил некогда преимущественно региональный флот в силы, обладающие одной из крупнейших в мире концентраций современных эсминцев с управляемыми ракетами".

Мощности китайских корабелов резко контрастируют с возможностями их коллег в Соединенных Штатах. За тот же период, когда Китай ввел в строй около 35 эсминцев "Тип-052D", американский флот увеличился примерно на 18–20 эсминцев класса "Арли Бёрк".

"В Вашингтоне это несоответствие все чаще рассматривается как стратегическая проблема, – констатирует издание. – Недавние оценки Пентагона и слушания в Конгрессе неоднократно подчеркивали подавляющее преимущество Китая в кораблестроении. По словам представителей Минобороны США, китайские верфи обладают значительно большими производственными мощностями, чем их американские аналоги, что позволяет Пекину преобразовывать промышленную базу в боевую мощь военно-морского флота с темпами, недостижимыми для любого другого государства".

Эсминцы "Тип-052D" разработали для обеспечения китайских ВМС НОАК современным кораблем противовоздушной обороны, способным сопровождать авианосцы, десантные группы и надводные соединения. Водоизмещение корабля составляет приблизительно 7500 тонн. Он оснащен 64-ячеечной универсальной вертикальной пусковой установкой, способной запускать зенитные ракеты большой дальности HHQ-9B, противокорабельные крылатые ракеты YJ-18, крылатые ракеты CJ-10 для поражения наземных целей и противолодочные ракетоторпеды. В сочетании с РЛС с активной фазированной антенной решеткой и усовершенствованной системой боевого управления эсминец "Тип-052D" обеспечивает универсальные возможности во всем спектре военно-морских операций.