Российский рынок редкоземельных металлов растёт быстрее американского

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Отрасль редкозёмов - один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. Редкоземельные металлы стали неотъемлемой частью производства электромобилей, ветряных турбин, военной, космической и медицинской техники. По данным Global Market Insights Inc., глобальный рынок РЗМ вырос до 19 миллиардов долларов в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 36,7 миллиарда долларов к 2034 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 7,6%.

В США рынок редкозёмов демонстрирует устойчивую положительную динамику: объём потребления редкоземельных металлов с 2020 по 2025 год увеличивался почти на 7% ежегодно и в 2025 году достиг почти 7 тысяч тонн. При этом аналитики прогнозируют более значительный рост после 2026 года на фоне перехода к «зелёной» энергетике и принятия законов, стимулирующих развитие собственной переработки этих минералов.

Что касается России, то у нас рынок редкозёмов ежегодно растёт, что интересно, ещё более активно - примерно на 9% в год. Однако наша страна сталкивается с серьёзным технологическим отставанием по глубине переработки: до 2025 года импорт готовой продукции из РЗМ оставался экономически выгоднее инвестиций в строительство дорогостоящих разделительных мощностей. В результате, по данным на 2024 год, большая часть российского импорта соединений редкоземельных металлов приходится на Китай. Тенденцию с импортом, безусловно, нужно менять, ориентируясь на собственные запасы этого сырья.

Соответственно, важнейшее значение приобретают проекты, которые усиливают технологический суверенитет. По этому пути решили идти американцы.

Компания Rare Earth (USAR) объявила о строительстве нового завода стоимостью 1,2 миллиарда долларов на территории промышленного комплекса Бейли в Блэксберге (Южная Каролина). Объект, ввод в эксплуатацию которого намечен на апрель 2028 года, будет производить 6 400 тонн спечённых неодим-железо-борных (NdFeB) постоянных магнитов и 5 000 тонн редкоземельных металлов высокой очистки (и сплавов) в год.

Завод станет третьим предприятием USAR в США, дополнив действующие мощности в Оклахоме и Колорадо, а также европейские активы компании в Великобритании и Франции.

Председатель совета округа Тим Спенсер:

Двести пятьдесят лет назад округ Чероки помог переломить ход войны за независимость. Сегодня мы гордимся тем, что вновь оказались на передовой, приветствуя USA Rare Earth. Этот проект укрепляет будущее нашей страны, сокращая зависимость от Китая в критически важных редкоземельных минералах.