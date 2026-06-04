Российский рынок редкоземельных металлов растёт быстрее американского

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Отрасль редкозёмов - один из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. Редкоземельные металлы стали неотъемлемой частью производства электромобилей, ветряных турбин, военной, космической и медицинской техники. По данным Global Market Insights Inc., глобальный рынок РЗМ вырос до 19 миллиардов долларов в 2025 году и, по прогнозам, достигнет 36,7 миллиарда долларов к 2034 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 7,6%.
В США рынок редкозёмов демонстрирует устойчивую положительную динамику: объём потребления редкоземельных металлов с 2020 по 2025 год увеличивался почти на 7% ежегодно и в 2025 году достиг почти 7 тысяч тонн. При этом аналитики прогнозируют более значительный рост после 2026 года на фоне перехода к «зелёной» энергетике и принятия законов, стимулирующих развитие собственной переработки этих минералов.
Что касается России, то у нас рынок редкозёмов ежегодно растёт, что интересно, ещё более активно - примерно на 9% в год. Однако наша страна сталкивается с серьёзным технологическим отставанием по глубине переработки: до 2025 года импорт готовой продукции из РЗМ оставался экономически выгоднее инвестиций в строительство дорогостоящих разделительных мощностей. В результате, по данным на 2024 год, большая часть российского импорта соединений редкоземельных металлов приходится на Китай. Тенденцию с импортом, безусловно, нужно менять, ориентируясь на собственные запасы этого сырья.
Соответственно, важнейшее значение приобретают проекты, которые усиливают технологический суверенитет. По этому пути решили идти американцы.
Компания Rare Earth (USAR) объявила о строительстве нового завода стоимостью 1,2 миллиарда долларов на территории промышленного комплекса Бейли в Блэксберге (Южная Каролина). Объект, ввод в эксплуатацию которого намечен на апрель 2028 года, будет производить 6 400 тонн спечённых неодим-железо-борных (NdFeB) постоянных магнитов и 5 000 тонн редкоземельных металлов высокой очистки (и сплавов) в год.
Завод станет третьим предприятием USAR в США, дополнив действующие мощности в Оклахоме и Колорадо, а также европейские активы компании в Великобритании и Франции.
Председатель совета округа Тим Спенсер: