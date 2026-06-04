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Деловая газета "Взгляд"

Многоцелевой робот «Депеша-3» показали на полях ПМЭФ в Петербурге

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Роботизированная платформа «Депеша»
Роботизированная платформа «Депеша».
Источник изображения: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На Петербургском экономическом форуме презентовали новый наземный роботизированный комплекс, который благодаря сменным модулям способен доставлять грузы и эвакуировать раненых.

Инновационную разработку холдинга "Высокоточные комплексы" продемонстрировали широкой публике, передает ТАСС.

Наземный аппарат легко адаптируется под различные задачи благодаря применению сменных модулей.

Техника предназначена для транспортировки тяжелых грузов, включая топливо, оборудование и продовольствие. Кроме того, машину можно эффективно использовать для спасения и безопасной эвакуации пострадавших.

Петербургский международный экономический форум продлится до шестого июня, его главная тема посвящена прагматичному диалогу для стабильного будущего. Программа мероприятия включает молодежные и профильные сессии, культурный фестиваль и традиционные спортивные игры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на стенде Смоленской области в рамках форума продемонстрировали передового наземного робота для снабжения армейских подразделений.

Осенью прошлого года холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны партию многофункциональных колесных платформ "Депеша".

В августе 2025 года российская армия получила очередную партию этих управляемых комплексов на гусеничном шасси.

Мария Иванова

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