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Деловая газета "Взгляд"

В России создали новейшего робота-ПВО для перехвата вражеских дронов

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Универсальная гусеничная платформа "Импульс"
Универсальная гусеничная платформа "Импульс".
Источник изображения: РИА Новости

Инженеры разработали комплекс ПВО из двух наземных роботов для перехвата БПЛА

Инновационная система противовоздушной обороны, объединяющая два наземных комплекса, позволит эффективно перехватывать вражеские беспилотники с помощью собственных ударных дронов, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

Отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО "Импульс", предназначенный для защиты гражданской инфраструктуры и работы в зоне боевых действий, передает ТАСС.

Система включает в себя два наземных робототехнических комплекса, функционирующих в тандеме.

"Разработан комплекс ПВО для обнаружения и уничтожения целей на достаточно большом расстоянии. Комплекс состоит из двух видов машин – это "Импульс-РЛС" и "Импульс-Зверобой"", – пояснил технический директор компании-разработчика "Гумич РТК".

Первая машина обнаруживает беспилотники и передает координаты второй. "Импульс-Зверобой", получив целеуказание, выпускает ударный дрон для поражения угрозы. В "Народном фронте" добавили, что дистанционное управление позволяет оператору оставаться в безопасном укрытии.

Кроме того, компания представила робота "Импульс-Экскаватор" для инженерных работ на линии соприкосновения. Управление машиной осуществляется через Mesh-сеть, а ретрансляторы обеспечивают необходимую дальность связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация "Ростех" сообщила об успешном применении многоцелевых гусеничных роботов "Импульс" на линии фронта.

Российские специалисты создали зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" для круглосуточной защиты объектов от атак беспилотников.

Отечественные инженеры при поддержке проекта "Кулибин-клуб" разработали бюджетный дрон-перехватчик "Болт".

Мария Иванова

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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