Литва планирует присоединиться к программе закупки ББМ CAVS

ЦАМТО, 3 июня. Как заявило 27 мая МНО Литвы, Государственный совет обороны принял решение о закупке к 2030 году бронемашин Patria с колесной формулой 6х6 для оснащения подразделений формируемой национальной дивизии.

В число основных критериев выбора платформы вошли соответствие стандартам НАТО, унификация парка с союзными странами, сроки производства, стоимость и возможности промышленной кооперации.

Ожидается, что контракт с выбранным производителем будет подписан в 2027 году, а оплата закупки будет осуществляться до 2036 года. Предполагается, что общая стоимость приобретения составит около 1,5 млрд. евро. Первые 300 бронемашин планируется получить до 2030 года.

Как заявил представителям СМИ председательствовавший на заседании Государственного совета обороны президент Литвы Гитанас Науседа, для ВС страны будет приобретено до 936 бронемашин. Они должны заменить имеющиеся на вооружении бронетранспортеры M113 и будут применяться в вариантах БТР, машины управления, санитарной машины, машины огневой поддержки, инженерной машины, машины связи, разведывательной машины и машины РХБЗ.

Компания Patria в тот же день заявила о готовности поддержать планы Литвы по приобретению бронетехники посредством участия в программе производства унифицированных бронированных машин CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6.

Как заявил исполнительный вице-президент Patria Юсси Ярвинен, Patria удовлетворена решением Литвы выбрать бронированную машину с колесной формулой 6х6 в рамках участия в программе CAVS. Компания уже более года взаимодействует с литовской промышленностью, и это сотрудничество носит очень позитивный и активный характер.

По результатам ранее проведенных переговоров с представителями литовской промышленности и потенциальными партнерами сделан вывод, что Литва обладает всеми необходимыми возможностями для передачи технологий разработки, производства и обслуживания техники.

В рамках многонациональной программы Patria готова предложить решение, сочетающее как поставку бронемашин, так и поддержку их производства и эксплуатации. Как заявлено, передача технологий является основой бизнес-модели Patria, в рамках которой опыт производства бронированных машин передается национальным партнерам.

Подобный формат повысит надежность поставок, укрепит промышленность Литвы и обеспечит конкурентные преимущества. Программа CAVS построена на использовании сильных сторон промышленности каждой страны.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года представители министерств обороны Латвии, Эстонии и Финляндии подписали письмо о намерении приступить к совместной разработке на базе машины компании Patria новой унифицированной боевой бронированной машины с колесной формулой 6х6, которая будет удовлетворять потребностям Сухопутных войск каждой страны.

В январе 2020 года министры обороны Латвии и Финляндии подписали техническое соглашение о разработке новой ББМ на базе бронемашин 6x6 производства Patria. В октябре 2020 года Латвия, Финляндия и Patria Land Oy заключили соглашение о проведении НИОКР, предусматривающих разработку ББМ. Прототип бронемашины с колесной формулой 6x6 был впервые представлен 26 мая 2021 года.

В течение 2022-2025 гг. к программе CAVS присоединились Швеция, Германия, Дания, Великобритания и Норвегия. Программа открыта для присоединения других европейских стран со схожими требованиями к бронетехнике.

Компания Patria возглавляет разработку и производство бронемашин на шасси с колесной формулой 6x6 в рамках программы CAVS. Она уже получила заказы на поставку 2000 бронемашин и передала заказчикам более 300 ед.

Поставки ББМ осуществлялись ВС Финляндии, Швеции, Латвии, Дании и Германии. При этом переданные европейскими заказчиками в рамках программ военной помощи бронемашины также состоят на вооружении ВС Украины.