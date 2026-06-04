Йенс Столтенберг: в наши дни управлять НАТО сложнее (Bloomberg, США)

Столтенберг: дела в НАТО пошли еще хуже, чем раньше

Целью НАТО является сохранять единство между США и Европой, и сейчас выполнение этой задачи стало как никогда сложным, заявил экс-генсек НАТО Столтенберг в интервью Bloomberg. По его словам, главная проблема — недружественные действия Трампа в отношении союзников.

Жаклин Симмонс (Jacqueline Simmons), Отт Уммелас (Ott Ummelas)

Задача Североатлантического альянса — удерживать США и Европу вместе, но существуют определенные пределы, считает Столтенберг.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что напряженность в отношениях между США и их европейскими союзниками по альянсу сейчас "сложнее урегулировать", чем в 2024 году, когда он оставил свой пост.

"Сегодня я настроен ничуть не более оптимистично, чем два года назад; напротив, дела пошли еще хуже, — заявил Столтенберг в интервью Bloomberg в Осло. — Я по-прежнему считаю, что наша задача заключается в том, чтобы сохранять единство Северной Америки и Европы, но есть определенные пределы допустимого". Он назвал "неприемлемым" то, что США угрожают Дании, сославшись на стремление президента Дональда Трампа захватить Гренландию.

Столтенберг, который дважды занимал пост премьер-министра Норвегии, возглавлял Организацию Североатлантического договора в качестве генерального секретаря с 2014 по 2024 год. Срок его полномочий неоднократно продлевался. За время его пребывания в должности ситуация в сфере безопасности в Европе изменилась: сначала Россия под руководством президента Владимира Путина присоединила Крым, и начались боевые действия на востоке Украины, а затем последовала полномасштабная военная операция. С 2022 года Столтенберг руководил крупнейшим наращиванием военного потенциала НАТО со времен холодной войны и сумел убедить государства-члены принять в альянс Финляндию и Швецию.

С момента начала войны между Соединенными Штатами и Ираном в феврале президент Дональд Трамп критиковал союзников за то, что те не поддержали Америку и ее стремление открыть Ормузский пролив. Большинство европейских лидеров (с которыми Трамп не консультировался перед началом военной кампании), отказались поддерживать наступательную войну. В ответ Трамп назвал оборонный блок "бумажным тигром", поставив под сомнение его значимость и готовность союзников взять на себя расходы по обеспечению коллективной безопасности.

В последние недели президент США также потряс Европу неожиданными и противоречивыми заявлениями о выводе американских войск с континента. В минувшие выходные министр обороны Пит Хегсет выступил с еще более резкими замечаниями в адрес европейских союзников на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По словам осведомленных источников, в конце месяца канцлер Германии Фридрих Мерц планирует принять глав государств и правительств европейских государств с целью разработать план по налаживанию отношений с Трампом на саммите Североатлантического альянса в июле.

В январе Дания и Гренландия начали переговоры с США по вопросам безопасности в Арктике и роли Вашингтона в ее будущем, эти переговоры продолжаются. Неоднократные призывы Трампа захватить частично автономную территорию Дании — Гренландию — вызвали беспокойство среди 56 тысяч жителей острова, а также в самой Дании, которая остается близким союзником Соединенных Штатов со времен Второй мировой войны.