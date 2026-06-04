Войти
Военное обозрение

Мантуров анонсировал разработку укороченной версии самолета МС-21

503
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

После 2028 года у среднемагистрального МС-21 появится младшая версия. Укороченная на две секции фюзеляжа машина – по сути, новый самолёт, хотя системы останутся те же.

О новом самолете в интервью «Коммерсанту» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. И сразу обозначил амбиции: лайнер составит прямую конкуренцию европейскому Airbus A320.

Ниша выбрана не случайно. Базовый МС-21-310 рассчитан на 163-211 кресел. Укороченный вариант, по оценке главы Ростеха Сергея Чемезова, вместит около 140 пассажиров и займёт именно ту нишу, где сегодня безраздельно властвуют европейские «Эйрбасы». Минпромторг уже заключил с «Яковлевым» контракт на НИОКР. Работы должны завершиться в конце 2028 года. Дальше – сертификация и выпуск в серию.

Понятно, что создание новой модификации – процесс не быстрый. Чемезов оценивал его в два года. Но Мантуров смотрит дальше: сначала авиакомпании получат полную версию МС-21. А потом, по мере формирования заказа, запустят в серию укороченный вариант.

Главный вопрос – цена. Первые самолёты будут дороже западных аналогов. Разницу авиакомпаниям компенсируют субсидиями. Но после 2030 года, когда производство выйдет на плановые мощности, целевая стоимость составит около 7,4 млрд рублей за единицу. Независимый аудит, по словам Мантурова, эту цифру подтвердил. Авиакомпании сочли её приемлемой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А320
Компании
Airbus
Минпромторг РФ
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.06 18:11
  • 16024
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.06 16:30
  • 0
Кто мешает обеспечивать глобальную продовольственную безопасность?
  • 04.06 06:30
  • 0
О Петровском (т.е. построенном при Петре I) ВМФ
  • 04.06 06:16
  • 1
Вадим Бадеха: мы подняли в воздух все самолеты, которые ждала страна
  • 04.06 05:55
  • 4
День Северного флота России
  • 04.06 03:04
  • 1
«У нас есть полная уверенность в том, что все намеченное будет реализовано»
  • 03.06 12:36
  • 1
В ОАК сообщили о начале сборки опытного образца истребителя Checkmate
  • 03.06 12:26
  • 1
Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214