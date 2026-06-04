Мантуров анонсировал разработку укороченной версии самолета МС-21

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После 2028 года у среднемагистрального МС-21 появится младшая версия. Укороченная на две секции фюзеляжа машина – по сути, новый самолёт, хотя системы останутся те же.

О новом самолете в интервью «Коммерсанту» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. И сразу обозначил амбиции: лайнер составит прямую конкуренцию европейскому Airbus A320.

Ниша выбрана не случайно. Базовый МС-21-310 рассчитан на 163-211 кресел. Укороченный вариант, по оценке главы Ростеха Сергея Чемезова, вместит около 140 пассажиров и займёт именно ту нишу, где сегодня безраздельно властвуют европейские «Эйрбасы». Минпромторг уже заключил с «Яковлевым» контракт на НИОКР. Работы должны завершиться в конце 2028 года. Дальше – сертификация и выпуск в серию.

Понятно, что создание новой модификации – процесс не быстрый. Чемезов оценивал его в два года. Но Мантуров смотрит дальше: сначала авиакомпании получат полную версию МС-21. А потом, по мере формирования заказа, запустят в серию укороченный вариант.

Главный вопрос – цена. Первые самолёты будут дороже западных аналогов. Разницу авиакомпаниям компенсируют субсидиями. Но после 2030 года, когда производство выйдет на плановые мощности, целевая стоимость составит около 7,4 млрд рублей за единицу. Независимый аудит, по словам Мантурова, эту цифру подтвердил. Авиакомпании сочли её приемлемой.