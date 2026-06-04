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РИА Новости

СМИ: Зеленский устроил истерику из-за ситуации с ПВО на Украине

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Petros Karadjias

Зеленский начал угрожать отставками из-за проблем с поставкой Patriot

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский угрожает украинским чиновникам отставками из-за срыва контракта на поставку Patriot, передает Telegram-канал "Политика страны".

"Либо ясность по реализации нашей договоренности, либо серьезные кадровые выводы", — приводят в публикации заявление Зеленского.

Как указал источник, неизвестно, с какой именно страной был заключили соглашение.

Британская газета The Guardian сообщала, что нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала критическую уязвимость для Украины.

Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.

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