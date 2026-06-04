ВС Марокко закупили южнокорейские ПЗРК Chiron

ЦАМТО, 3 июня. Согласно информации, представленной властями Республики Корея в Реестр обычных вооружений ООН (UNROCA) и распространенной несколькими марокканскими СМИ, ВС Марокко приобрели ПЗРК Chiron южнокорейского производства.

Как сообщает Infodefensa.com, пакет покупки включает 50 переносных пусковых установок и 101 зенитную управляемую ракету. Поставка была выполнена в течение 2025 года.

Первоначально о продаже сообщило марокканское издание Barlamane, указав, что поставленные ПЗРК предназначены для усиления возможностей противовоздушной обороны ближнего действия.

Приобретение Chiron реализовано в рамках усиления компонента противовоздушной обороны ВС Марокко. В мае 2025 года Госдепартамент США санкционировал продажу Рабату до 600 ЗУР FIM-92K Stinger Block.I на сумму около 825 млн. долл.

Покупка ПЗРК является частью более широкого процесса модернизации ВС Марокко, который характеризуется диверсификацией поставщиков ВиВТ. Кроме американских и европейских производителей, Марокко активизировало контакты с южнокорейской оборонной промышленностью в различных секторах.

В последние месяцы марокканские и южнокорейские СМИ сообщали о проявленном ВС Марокко интересе к другим системам, разработанным южнокорейским ВПК, включая основной боевой танк K2 Black Panther, зенитный ракетный комплекс средней дальности Cheongung (KM-SAM) и самоходные артиллерийские установки K9.

Как сообщал ЦАМТО, ПЗРК Chiron (национальное обозначение KP-SAM или Shin Gung) предназначен для борьбы с самолетами и вертолетами противника на малых высотах. Ракета с инфракрасной головкой самонаведения может размещаться на наземных, морских или воздушных платформах. ЗУР оснащена двухступенчатым твердотопливным двигателем и обеспечивает поражение целей на дальностях до 7 км и высотах до 3,5 км. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг.

В 2024 году компания LIG Defence & Aerospace (LIG) заключила контракт на поставку 54 ПЗРК Chiron ВС Румынии.