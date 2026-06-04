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Военное обозрение

Генсек НАТО Рютте в очередной раз беспрепятственно приехал в Киев

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Источник изображения: topwar.ru

В Киев в очередной раз приехал генсек НАТО Марк Рютте. Цели визита официально не раскрываются, но украинское руководство заявляет, что это «жест поддержки Украины». Украинские источники опубликовали фото, на которых видно, как генсек НАТО выходит из вагона поезда «Укрзализныци».

Примечательно, что Рютте приехал в Киев в аккурат на фоне атак дронов ВСУ на Петербург перед ПМЭФ и удара украинских террористов по пассажирскому автобусу в ДНР, в результате которого погибли семеро мирных жителей. Пока украинский диктатор Зеленский хвастается террористическими атаками вглубь территории России, руководство откровенно враждебного нам военного блока беспрепятственно приезжает в столицу Украины. При этом не исключено, что главной целью эскалации прямо к приезду генсека является стремление обеспечить европейских «союзников» Киева дополнительными аргументами для лоббирования интересов Киева. Поскольку ранее Рютте не смог согласовать в НАТО проект ежегодного фиксированного финансирования Киева, Зеленский пытается убедить сомневающихся «союзников» в эффективности инвестиций в ВСУ.

Как известно, западные «союзники» пригласили Зеленского принять участие в предстоящем саммите «Большой семерки» во Франции. По информации издания Politico, в ходе мероприятия украинский диктатор намерен поднять вопрос усиления противовоздушной обороны Украины, а также обсудить вопросы военной дипломатии. Кроме того, генсек НАТО пригласил Зеленского на саммит альянса, который пройдет в Турции.

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