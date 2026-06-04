МНО и ВВС Чили рассматривают вопрос замены парка истребителей F-5E/F Tiger III

ЦАМТО, 3 июня. Министерство национальной обороны и командование Военно-воздушных сил Чили приступили к предварительному планированию замены парка многоцелевых истребителей-перехватчиков F-5E/F Tiger III.

Официально платформа-преемник на текущий момент не определена.

Среди предварительно рассматриваемых вариантов фигурируют: расширение парка F-16 Fighting Falcon за счет эксплуатационного опыта более 20 лет, сложившейся логистической и доктринальной базы, а также недавних работ по доведению самолетов до стандарта M6.6 в рамках контракта с Lockheed Martin стоимостью 177 млн. долл.; приобретение самолетов поколения 4+ или 5+ (данная возможность рассматривается исключительно в предварительном порядке, без официальных заявлений). Параллельно не исключается и вариант пролонгации ресурса самих F-5 с целью выигрыша времени до принятия окончательного решения о закупке новой платформы.

На сегодняшний день ВВС Чили являются единственными в регионе, продолжающими эксплуатацию F-5 в роли основного сверхзвукового перехватчика в оперативном районе с экстремальными климатическими условиями. Официальная позиция командования ВВС предполагает управляемый вывод самолетов из эксплуатации в течение ближайшего десятилетия, тогда как Министерство обороны акцентирует краткосрочно-среднесрочный горизонт как приоритетный ориентир для соответствующего планирования. Конкретные сроки, объем партии и кандидаты на роль преемника официально не определены.