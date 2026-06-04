На Западе оценили место «Адмирала Нахимова» в ВМФ России

MWM: ВМФ России отдает предпочтение АПЛ, а не атомным тяжелым крейсерам

Военно-морской флот (ВМФ) России отдает предпочтение атомным подводным лодкам (АПЛ), а не кораблям вроде атомного тяжелого ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал напоминает, что «Адмирал Нахимов» водоизмещением 28 тысяч тонн является одним из самых крупных боевых кораблей на планете, превосходя японские вертолетоносцы типа Izumo и американские эсминцы типа Arleigh Burke. Также российский корабль практически не имеет конкурентов по ракетному вооружению.

Тем не менее, как отмечает MWM, ремонт, обслуживание и эксплуатация «Адмирала Нахимова» требуют много ресурсов, а концепция его применения в условиях современных конфликтов вызывает все больше вопросов. Также журнал пишет, что многие системы российского корабля были созданы во времена СССР и уступают современным техническим решениям.

«Концентрация инвестиций в атомные подводные лодки во многом обусловлена ​​тем, что они воспринимаются как асимметричные средства, поскольку их малозаметность позволяет им выбирать время и место боя, представляя, таким образом, угрозу для более крупных и мощных флотов, эффективно противодействуя коллективным флотам НАТО», — говорится в публикации.

Журнал заключает, что «Адмирал Нахимов» может пригодиться ВМФ России на фоне растущей угрозы со стороны НАТО в Арктике, в частности, для охраны Северного морского пути.

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщили, что самый большой корабль ВМФ России, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.