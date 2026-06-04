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ЦАМТО

США вдвое увеличат траты на отслеживание гиперзвуковых ракет "Золотым куполом"

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Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол».
Источник изображения: @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

ЦАМТО, 3 июня. Космические силы США вдвое увеличивают траты на спутниковую сеть слежения за гиперзвуковыми ракетами для системы ПРО "Золотой купол", выяснило агентство "РИА Новости", изучив бюджетные документы ведомства.

На эти цели на 2027 ф.г. запрошено почти 5 млрд. долл. Спутники должны обнаруживать и непрерывно отслеживать гиперзвуковые угрозы.

Большая часть суммы – 3,56 млрд. долл. – предназначена для группировки спутников на низкой околоземной орбите (LEO). В дополнение к 32 спутникам первой волны, на 2027 год запланирован вывод на орбиту еще 54 спутников, а также 8 аппаратов по экспериментальному проекту FOO Fighter.

Еще 1,41 млрд. долл. запрошено на спутники средней околоземной орбиты (MEO). Первые 12 спутников этой группировки создаются компанией Millennium Space Systems, их запуск планируют начать в конце 2027 года. Вторая серия спутников – от BAE Systems – задерживается из-за сокращения финансирования конгрессом.

На 2026 ф.г. на эти низко- и среднеорбитальные программы выделили вдвое меньше: 1,7 млрд. долл. и 675,85 млн. долл., соответственно.

В конце января "РИА Новости", изучив заключение контрольно-бюджетного управления страны, выяснило, что Министерство войны США может не справиться с задачей по созданию в запланированные сроки спутниковой системы выявления ракетных угроз.

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