ОАК: несколько тяжелых боевых БЛА находятся на завершающей стадии испытаний

ЦАМТО, 3 июня. Ряд проектов по созданию тяжелых боевых беспилотников находится на завершающей стадии испытаний. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в Ростех) Вадим Бадеха.

"Нам интересен сектор тяжелых беспилотников. Все, что мы видим в массовом применении, немного не наш сегмент. Мы добились хороших результатов и не уступаем конкурентам в части тяжелых боевых беспилотников. У нас есть ряд проектов, которые применяются или находятся на завершающей стадии испытаний", – сказал собеседник агентства.

По его словам, современные системы вооружений глубоко интегрированы с беспилотными авиационными системами. "Все наши работы по боевой авиации направлены на создание сетецентрических систем, которые позволяют действовать в группе с БАС", – подчеркнул в интервью ТАСС В.Бадеха.