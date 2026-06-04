В России рассказали о действующих из «тумана войны» Су-57

«Ростех»: Истребители пятого поколения Су-57 действуют из «тумана войны»

Российские истребители пятого поколения Су-57 способны управлять воздушным боем, оставаясь незамеченными для радаров противника. О применении самолета рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что Су-57, которые поставляют в войска, демонстрируют высокую эффективность в зоне боевых действий.

«Су-57 — это летающий центр управления, который к тому же может действовать из "тумана войны", будучи незаметен радарам врага», — говорится в сообщении.

Многоцелевой истребитель Су-57 создан с использованием специальных радиопоглощающих материалов, которые обеспечивают сниженную заметность для радаров противника. Самолет способен нести вооружение во внутренних отсеках.

В мае первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о первом испытательном полете прототипа двухместного Су-57. Истребитель можно использовать в качестве учебно-боевого самолета и машины управления.