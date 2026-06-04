Компания Space Energy подготовит соглашение по первому в России частному космодрому

Компания Space Energy готовит соглашение по первому в России частному космодрому. Об этом ТАСС рассказал ее генеральный директор Георгий Емелин.

«На сегодняшний день достигнуты принципиальные договоренности о реализации проекта строительства частного космодрома. В настоящее время ключевой задачей является определение оптимальной площадки для его размещения», — сказал руководитель.

В мае РИА Новости со ссылкой на Space Energy сообщило, что компания планирует в 2026 году построить космодром «Приморский», позволяющий запускать до 50 легких ракет в год.

В феврале Емелин заявил, что запуск первой частной российской сверхлегкой ракеты «Орбита» состоится в первом квартале 2027 года.