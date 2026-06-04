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ЦАМТО

Денис Мантуров: российские предприятия могут производить 15 тысяч FPV-дронов в день

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Центр беспилотных технологий "Рубикон"
Андрей Белоусов в центре беспилотных технологий "Рубикон".
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 3 июня. Российские предприятия могут производить по 15 тыс. FPV-дронов в день, заявил в интервью газете "Коммерсант" первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Учитывая высокую результативность БЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тыс. штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", – сказал Д.Мантуров.

Вице-премьер отметил, что СВО окончательно закрепила статус БЛА как одного из ключевых элементов современной войны. Из вспомогательного средства разведки они превратились в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач. За последние годы выделились самостоятельные направления дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов.

Также серьезно выросла потребность в сложных разведывательных и ударных комплексах, как и объемы их выпуска.

"При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ", – подчеркнул Д.Мантуров.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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