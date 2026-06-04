Airbus выкатила первый истребитель Eurofighter C.16 для ВВС Испании

ЦАМТО, 3 июня. Компания Airbus Defence and Space на предприятия в Хетафе выкатила первый из 45 истребителей Eurofighter C.16 (также носят обозначение EF2000 и Typhoon), заказанных для ВВС Испании.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, первый из 45 новых истребителей Eurofighter C.16 (обозначение в составе ВВС Испании), заказанных в рамках двух фаз программы Halcon, сошел с конвейера предприятия в Хетафе 1 июня. Он выполнен в двухместной версии и пока не получил завершающую окраску. Истребитель будет передан ВВС Испании после завершения всех испытаний в конце 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, программа Halcon предполагает покупку в общей сложности 45 (20+25) истребителей Eurofighter C.16. Они должны быть поставлены ВВС Испании, начиная с 2026 года для замены состоящих на вооружении самолетов EF-18A/B Hornet и части устаревших Eurofighter.

В 2022 году Агентство НАТО по управлению программой разработки, производства и обслуживания истребителей Typhoon и Tornado (NETMA) от имени МО Испании заключило с Airbus контракт на поставку 20 истребителей версии Tranche 4, включая 16 одноместных и четыре двухместных. Бюджет программы Halcon I составляет 2,636 млрд. евро. Поставки этой партии самолетов начнутся в 2026 году (три самолета в 2026 году, пять в 2027 году, шесть в 2028 году, четыре в 2029 году и два в 2030 году).

В декабре 2024 года Airbus Defence and Space подписала с NETMA контракт на поставку 25 истребителей Typhoon. Бюджет программы Halcon II составил 4 млрд. евро. Заказ предполагает поставку 21 одноместного и четырех двухместных самолетов C.16 версии Tranche 4+. Поставка первого самолета запланирована на 2030 год, а последнего – на 2035 год.

Самолеты будут оснащены передовой авионикой, РЛС с АФАР с электронным сканированием ECRS Mk.1 Step.0 (с последующей модернизацией до Step.1), усовершенствованными системами вооружения, включая ракеты Brimstone-3 и Meteor, улучшенной системой связи.

В настоящее время на вооружении ВВС Испании состоит 17 истребителей Eurofighter версии Tranche 1, 32 ед. версии Tranche 2 и 19 ед. версии Tranche 3.

Не исключена закупка еще одной партии истребителей (Halcon III), выполненных в версии Tranche 5.

Помимо Испании, Германия заключила контракты на поставку 38 новых самолетов Tranche 4 в рамках проекта Quadriga и на 20 самолетов Tranche 4+/5 в рамках программы замены истребителей Tornado. Италия подписала контракт на 24 самолета версии Tranche 4+/5.