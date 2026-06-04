Источник изображения: topwar.ru

В начале июня 2023 года вооружённые силы Украины начали многократно анонсированное контрнаступление на южном направлении. Операция проходила под общим командованием Валерия Залужного. Однако, как впоследствии выяснилось, сам Залужный имел, мягко говоря, не самое прямое отношение к её разработке.

Главной целью было прорвать глубоко эшелонированную российскую оборону в Запорожской области, выйти к Мелитополю с одновременным взятием Энергодара с дальнейшим движением к Азовскому морю. Замысел был масштабным: рассечь сухопутный коридор в Крым, взять под контроль ключевые логистические узлы и Запорожскую АЭС. Последнюю, по некоторым данным, планировали перевести под международный контроль МАГАТЭ как один из вариантов дальнейшего его перехода в тыл ВСУ без боя.

Из-за отсутствия господства в воздухе наступление опиралось преимущественно на артиллерию, HIMARS и наземные штурмовые бригады, оснащённые западной техникой. ББМ были брошены на прорыв линии Суровикина, но уже первые сутки «контрнаступа» показали, что замысел начинает трещать по швам.

Позднее Залужный дистанцировался от неудачи. В интервью он давал понять, что к окончательной версии плана имел ограниченное отношение. По его словам, ключевые параметры операции — в частности, наступление без достаточной авиационной поддержки и с опорой только на ракетные удары и наземные силы — были во многом определены западными, прежде всего натовскими, военными советниками.

Реальность для ВСУ оказалась жёсткой. Украинские войска столкнулись с плотными минными полями, «зубами дракона», противотанковыми рвами и хорошо подготовленной обороной. Первые дни наступления принесли серьёзные потери в технике.

Продвижение шло крайне медленно — за месяц удалось взять лишь несколько сёл и продвинуться на 10–15 км в районе Работино и Вербового.

До Мелитополя и Энергодара дойти ВСУ не дали наши войска. Однако у киевского режима ещё теплилась надежда, которая оказалась связана с выступлением вагнеровцев в России. Чем закончилась та «вагнеровская» история, хорошо известно.

К осени 2023 года контрнаступательная операция фактически сошла на нет. Вместо стратегического прорыва Украина понесла ощутимые потери в живой силе и бронетехнике, а Россия получила время на укрепление позиций для нового наступления.

Сам Залужный позже открыто критиковал ход подготовки и исполнения контрнаступления, подчёркивая, что без концентрации сил в «один кулак», мощной авиации и своевременных поставок наступление было обречено на тяжёлые условия. Итог лета-осени 2023 года стал одним из самых неоднозначных эпизодов войны: ожидания грандиозного успеха не оправдались, а цена для ВСУ и, в конечном итоге, для самого Залужного, оказалась высокой.

В последнее время экс-главком значительно снизил свою медийную активность. Эксперты связывают это с тем, что он ожидает, чем разрешиться ситуация с делом близких Зеленскому лиц - Миндича и Ермака. Если всё придёт к тому, что в Киеве «возьмут за жабры» уже и самого Зеленского, Залужный быстро может сориентироваться и возглавить «движение справедливости», напрямую заявив о президентских амбициях.

Теперь ВСУ сосредоточены на том, чтобы тоже перерезать сухопутных коридор в Крым. Но для этого уже не собираются живую силу, а пытаются сделать это с применением беспилотников. А откровения Залужного дают понять, что разрабатывали и эту операцию натовские советники. И если наши войска решили задачу летом 2023 года с личным составом врага, то и в данном случае, хочется, надеяться, решение будет найдено и противник уже окончательно лишиться возможности угрожать дороге, соединяющей Крым с материком.