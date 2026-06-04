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РИА Новости

Самолет "Байкал" начал сертификационные испытания, заявил Мантуров

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Самолет "Байкал"
Самолет "Байкал".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга

Мантуров: самолет "Байкал" начал сертификационные испытания

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Легкий многоцеловой самолет "Байкал" перешел к сертификационным испытаниям, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

"Байкал" уже перешел к этапу сертификационных испытаний. Ключевой этап - получение сертификата типа в конце 2026 года сначала на силовую установку, а затем - на самолет в целом", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Мантуров пояснил, что сдвиг вправо по проекту был вынужденной мерой в связи с отказом иностранцев участвовать и переходом на отечественные комплектующие.

По словам первого вице-премьера, первые машины будут задействованы на авиационных работах, таких как лесоохрана, авиахимические и другие задачи.

Ранне глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости подчеркивал, что легкий многоцелевой самолет "Байкал" не является заменой Ан-2, известного как "кукурузник". Борт является совершенно новой машиной под современные требования.

Первые испытания самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 прошли успешно в конце декабря 2025 года. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для машины ожидаются в декабре 2026 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
ВК-800
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