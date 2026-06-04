"Потерь на миллиарды". В США оценили ущерб от войны с Ираном

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Исследовательская служба конгресса опубликовала доклад о потерях в ходе 40-дневной военной кампании против Тегерана. Правительственная комиссия пришла к выводу: за это время по разным причинам было уничтожено или повреждено 42 летательных аппарата. Список составлен на основе сообщений в СМИ и заявлений Пентагона. О том, чего именно лишились американцы, — в материале РИА Новости.

Удар по репутации

Для нападения на Иран США в феврале задействовали серьезные военные силы: два авианосца, более двухсот самолетов тактической авиации, стратегические бомбардировщики, семь ракетных эсминцев, крупный флот воздушных топливозаправщиков, сотни ударных дронов. Боевую работу этой армады обеспечивали более 50 тысяч военнослужащих. За 40 дней им удалось нанести военной и гражданской инфраструктуре исламской республики серьезный урон, но сопротивление Тегерана так и не сломили.

Иранские военные на побережье Ормузского пролива Источник изображения: © AP Photo / Iranian Army

Иранские военные продемонстрировали способность эффективно действовать в условиях тотального технологического превосходства противника, грамотно рассредоточивать силы и средства, а также наносить агрессору ответные удары. Иран выстоял, потому что превратил конфликт в войну на истощение, в которой США было труднее добиться быстрой и дешевой победы, чем Тегерану — просто пережить давление.

Один из факторов, вынудивший Вашингтон отступить, — серьезные потери дорогостоящего военного оборудования. Причем оценка в 42 летательных аппарата наверняка занижена. Истинный масштаб ущерба знают в Пентагоне и вряд ли когда-нибудь об этом расскажут. Впрочем, даже то, что официально признал конгресс, развеяло миф о всемогуществе американской авиации.

В воздухе и на земле

В первых числах марта над Кувейтом были сбиты три двухместных истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Все шесть летчиков успешно катапультировались, но машины общей стоимостью порядка 300 миллионов долларов потеряны безвозвратно. По утверждению Пентагона, их ошибочно поразил летчик-истребитель ВВС Кувейта. Эта версия не вызывает особого доверия. Трудно представить ситуацию, в которой пилот "случайно" атакует сразу три союзных самолета — причем результативно. Не исключено, что эти F-15E потеряны при других обстоятельствах.

Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew

Четвертого "Ударного орла" американцы лишились в воздушном пространстве Ирана 3 апреля — в машину попала зенитная ракета. Пентагон организовал масштабную операцию по спасению экипажа и потерял штурмовик A-10 Thunderbolt II, прикрывавший эвакуационную группу с воздуха. Сообщалось, что самолет поразили из переносного зенитно-ракетного комплекса. Во время той же миссии боевой поисково-спасательный вертолет HH-60W Jolly Green II попал под обстрел из стрелкового оружия и получил серьезные повреждения.

Пятого апреля экипаж сбитого F-15E обнаружили, но при эвакуации пришлось подорвать на земле два самолета специального назначения MC-130J Commando II — после того как стало ясно, что они не смогут взлететь с передовой взлетно-посадочной полосы. Иначе бы машины достались иранцам.

Удар по воздушным танкерам

Понес потери и флот самолетов-топливозаправщиков. Двенадцатого апреля над Западным Ираном потерпел крушение KC-135 Stratotanker при дозаправке в воздухе, погибли все шесть членов экипажа. Пентагон указывает на технические причины. Похоже на правду — львиная доля американских воздушных танкеров этого типа уже практически выработали эксплуатационный ресурс.

Американский самолет-заправщик KC-135 Stratotanker дозаправляет истребитель F-22 "Раптор" Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Kevin Robertson

Еще один KC-135 получил повреждения — вероятно, из-за столкновения с потерпевшей крушение машиной. Он дотянул до аэродрома Бен-Гурион в Израиле и благополучно приземлился.

Два дня спустя Иран нанес удар ракетами и дронами по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии, повредив еще пять KC-135 на земле. Эта авиабаза уже попадала под удар. Так, 27 марта иранская ракета уничтожила самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry — в момент атаки он находился на незащищенной рулежной дорожке. Утрата "летающего радара" стала для ВВС США серьезной оплеухой. Теперь у американцев осталось лишь 13 таких исправных машин.

Попасть в невидимку

Но, пожалуй, самый серьезный репутационный урон США понесли 19 марта. Иранские зенитчики отследили и поразили истребитель пятого поколения F-35 Lighting II над центральными районами страны. В Пентагоне сообщили об экстренной посадке поврежденного самолета на аэродроме в одной из стран региона. Иранцы утверждают, что борт был уничтожен. В открытых источниках нет ни фотографий поврежденного F-35, ни его обломков на земле.

Истребитель F-35A Lightning II ВВС США Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen

Сам факт успешной атаки на истребитель пятого поколения опровергает миф о его невидимости для РЛС. При этом возникает вопрос: зачем эта машина вообще появилась в воздушном пространстве Ирана. Как правило, F-35 используются для нанесения ударов с большого расстояния. Вероятно, американцы и вправду решили, что полностью уничтожили ПВО Ирана и могут беспрепятственно бить по целям с любой дистанции и в любой точке. Если горячая фаза конфликта возобновится, авиаподразделения США наверняка станут действовать намного осторожнее, больше полагаясь на БПЛА.

Хотя и дальнобойные дроны будут применять осмотрительнее. В ходе 40-дневного конфликта Пентагон потерял 24 ударных БПЛА MQ-9 Reaper и один стратегический разведывательный MQ-4CTriton. Общая стоимость уничтоженных "птиц" приближается к полутора миллиардам долларов.

Оценить общий финансовый ущерб, понесенный из-за потерь воздушной техники, непросто. Неясно, во сколько обойдется ремонт поврежденных машин. В середине мая в Пентагоне заявили, что на боевые действия из бюджета ушло 29 миллиардов долларов. В эту сумму также входит стоимость американских военных активов в странах региона, уничтоженных или поврежденных иранскими ракетами. Так или иначе, расходы на "маленькую победоносную войну" на Ближнем Востоке явно превысили ожидания администрации Трампа. И это одна из причин, почему США не торопятся вновь атаковать Иран крупными силами.