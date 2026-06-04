Атомный крейсер «Архангельск» выполнил ракетную стрельбу в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» выполнил ракетную стрельбу на учении в Баренцевом море. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе Северного флота.

Отмечается, что в рамках плановых мероприятий боевой подготовки крейсер «Архангельск» из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по морской цели, которая имитировала надводный корабль условного противника. Объект находился на расстоянии свыше 200 км.

По данным объективного контроля, головная часть ракеты поразила морскую мишень. Район, где проводились мероприятия, был заблаговременно закрыт для гражданских судов и полетов авиации, перекрытие обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Атомный подводный крейсер «Архангельск» относится к кораблям проекта 885М «Ясень-М». Эти подводные лодки разработало проектно-конструкторское бюро «Малахит». Они оснащены ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи в любых районах Мирового океана.

АПЛ «Архангельск» заложили в 2015 году, а в конце ноября 2023 года спустили на воду. В декабре 2024 года атомный подводный крейсер приняли в состав ВМФ России.

В пресс-службе Северного флота 1 июня сообщили, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации приступил к завершающему этапу испытаний. Как отметили в ведомстве, в зимнем периоде обучения в состав флота вошел также морской тральщик «Полярный».