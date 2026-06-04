СМИ: Украина столкнулась с критической ситуацией после удара ВС России

Guardian: нехватка Patriot создала для Украины критическую уязвимость

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Нехватка у Киева ракет для американских систем ПВО Patriot создала критическую уязвимость для Украины, пишет британская газета The Guardian.

"Россия использует критическую глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков, наращивая авиаудары по Украине, на фоне предупреждений о том, что дефицит, в частности, системы Patriot, создает "окно уязвимости" для стран, которые от них зависят", — говорится в материале.

Как пишет издание, война США и Израиля против Ирана спровоцировала глобальную нехватку этих систем, которая уже серьезно сказалась на украинском конфликте.

"По всей видимости, это уже повлияло на российскую тактику в войне на Украине, где доступ к программам Patriot давно является источником трений между Киевом и администрацией Трампа, чья поддержка Украины в лучшем случае была половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью", — пишет автор.

По словам профессора стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипса О’Брайена, такая ситуация дает Москве еще больше возможностей по нанесению ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Это нехорошо", — сказал он изданию.

Ранее Владимир Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

Газета New York Times писала, что ракеты для систем ПВО, которые хочет получить Украина, быстро расходуются на Ближнем Востоке. Глава киевского режима же был недоволен тем, что в ходе войны США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта было использовано 800 ракет Patriot, тогда как Киев, по его словам, не имел такого количества ракет с 2022 года.

Во вторник в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.