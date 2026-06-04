Сбить первым: как обучают пилотов-перехватчиков в зоне спецоперации

Дроны «Молния ПВО» стали эффективным средством борьбы с вражескими беспилотниками

Тяжелые украинские дроны «Баба-яга», разведывательные беспилотники самолетного типа и FPV-коптеры всё чаще становятся целями специальных дронов-перехватчиков. Для борьбы с ними в войска поступают новые аппараты «Молния ПВО», способные развивать высокую скорость и поражать воздушные цели на значительном удалении от линии фронта. Как в 114-й бригаде 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» осваивают новую технику, «Известия» узнали на занятиях пилотов-перехватчиков.

Тяжелые украинские дроны «Баба-яга», разведывательные беспилотники самолетного типа и FPV-коптеры всё чаще становятся целями специальных дронов-перехватчиков. Для борьбы с ними в войска поступают новые аппараты «Молния ПВО», способные развивать высокую скорость и поражать воздушные цели на значительном удалении от линии фронта. Как в 114-й бригаде 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» осваивают новую технику, «Известия» узнали на занятиях пилотов-перехватчиков.

В чем преимущество дрона «Молния ПВО»

Новая «Молния ПВО» внешне совсем не похожа на привычные FPV-коптеры. Небольшой самолет с толкающим винтом рассчитан не на удары по земле, а на охоту за воздушными целями. Пока одни бойцы готовят аппарат к запуску, другие обсуждают последние перехваты тяжелых украинских беспилотников.

По словам военнослужащих, именно борьба с такими целями сегодня становится одной из главных задач операторов дронов.

— Если брать сегодняшнюю ситуацию, которая у нас на передовой, — это «килл-зона» в размере минимум 30 км. Очень много гексакоптеров типа «Баба-яга» и разведывательных крыльев у врага. Квадрокоптеры-камикадзе для ударных задач по их уничтожению уже не сильно подходят, на таких дистанциях вес заряда будет маленький. Поэтому для них мы используем большие «Молнии», а FPV-коптеры и «Молнии ПВО» — для перехвата, — объясняет Енот, командир взвода беспилотных систем 114-й бригады.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По его словам, вместе с постоянным расширением «килл-зоны» меняется тактика действий не только пехоты и водителей, но и операторов беспилотников. Одной из важнейших задач остается защита своих войск от ударов с воздуха, особенно с учетом растущего применения противником тяжелых мультикоптеров «Вампир», более известных как «Баба-яга». Такие аппараты используются в качестве бомбардировщиков и способны нести несколько боеприпасов — минометные снаряды калибра 60 мм или 82 мм, противотанковые мины ТМ-62 либо самодельные боеприпасы сопоставимой массы.

— Если брать наше подразделение, то за время работы по воздушным целям у нас около 600 сбитых коптеров «Баба-яга». Самолетов не так много, потому что мы на них не сильно специализируемся, только если случайно находим, атакуем. Но всё равно около 30–40 разведчиков сбили. У нас есть операторы, которые только на личном счету имеют больше 100 сбитых целей, — отвечает Енот на вопрос, есть ли уже среди бойцов асы воздушного боя.

На видеозаписях перехватов, которые показывает командир, один за другим падают дроны «Баба-яга». Перед ударами хорошо заметны револьверные подвесы для боеприпасов, что позволяет представить последствия возможных атак по наземным целям. Енот объясняет, как сложно произвести на FPV-дроне удар по движущейся воздушной цели — видно, как маневрируют вражеские «крылья».

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

При этом все операторы проходят универсальную подготовку. Выйдя на позицию, расчет должен быть готов выполнить любую задачу — как ударную, так и связанную с перехватом воздушных целей. В нынешних условиях оборудовать отдельные площадки и содержать специализированные расчеты для разных типов задач тяжело. Поэтому каждое подразделение получает запас различных беспилотников и использует их в зависимости от оперативной обстановки.

— Самолет «Молния ПВО» в два раза меньше обычной «Молнии», несет нагрузку до 1 кг и предназначен для работы исключительно по воздушным целям. Он быстрее и маневреннее, поэтому намного легче попасть по противнику. Основная подготовка пилота-перехватчика идет 21 день, от теории до практических полетов. После этого он готов к выходу на боевую задачу, — представляет нам новый БПЛА Маэстро, пилот FPV самолетного типа, который занимается обучением.

К новой «Молнии ПВО» идет небольшая катапульта, но Маэстро и пилот-ученик демонстрируют нам запуск с рук, который можно производить быстрее и без лишней демаскировки. Вес перехватчика позволяет это, по крайней мере в хорошую погоду.

Как обучают операторов дронов-перехватчиков

За пультом обучается Ежик, который уже проходил подготовку как пилот коптеров, а теперь осваивает самолеты-перехватчики.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— После обучения мы расчетом из двух пилотов и сапера выйдем на боевое дежурство, будем защищать небо ДНР, — рассказывает Ежик.

До этого, с 2022 года, он был механиком-водителем самоходного миномета «Нона-С» и, как сам подчеркивает, сталкивался с БПЛА достаточно близко, получал ранения. Когда минометы и самоходки стали менее актуальными, он был переведен в войска беспилотных систем.

Ежик, надев очки, проводит предполетную подготовку борта, Маэстро рядом держит «Молнию», на каждый этап проверки называет элемент и, если прошли команды, добавляет «да».

— Руль высоты — да. Элероны — да, — проходит короткая проверка. В боевых условиях сапер-техник и пилот находятся в разных укрытиях, часто на немалом расстоянии друг от друга, и такие вещи проводятся по связи.

После проверки Маэстро быстро берет готовую к вылету «Молнию ПВО» и привычно запускает ее резким броском с рук. Перехватчик уходит вперед легко и быстро: производитель допускает скорости до 300 км/ч, но наши собеседники пока не проверяли подобную возможность. Они отрабатывают технику, пилотаж и заход на учебные цели. В роли последних выступают меньшие по размеру, чем мультикоптеры врага, FPV-дроны.

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Вместе с сетью пунктов воздушного наблюдения, мобильных огневых групп и классической ПВО массовое использование дронов-перехватчиков должно изменить обстановку в воздухе. И дело не только в цене и количестве задействованных людей. Важно, что самолеты могут находиться в воздухе подолгу в готовности к перехвату, вести охоту за воздушными целями на разных высотах и в достаточно большом радиусе от собственных точек взлета, уничтожая воздушного противника не только вблизи защищаемых объектов, но и ближе к его территории.

Дмитрий Астрахань