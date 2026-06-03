Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша: Балтийский хаб НАТО

295
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Поляки продолжают наращивание возможностей инфраструктуры двойного назначения. В дополнение к функционирующему оборудованию Baltic Hub, в порт Гдыни прибыл корабль с портовыми кранами высотой около 140 м. и грузоподъёмностью до 75 т., способными обслуживать любые контейнеровозы, которые могут зайти в Балтийское море.

В контексте текущей политики НАТО на восточном фланге это свидетельствует о подготовке Польши к роли ключевого логистического плацдарма альянса.

Напомним, что Гдыня – один из трёх главных портов, которые НАТО рассматривает как узловые точки военной мобильности. Вместе с Гданьском и Щецином он включён в программы модернизации, финансируемые как Польшей, так и структурами ЕС в рамках инициативы Military Mobility 2.0. Новые краны – это способность быстрее и в большем объёме перегружать тяжёлую технику, контейнеры с военным имуществом и ЗМС, что критично для оперативных планов альянса.

Польша уже несколько лет перестраивает свои порты под стандарты НАТО:

🟤Гдыня расширяет глубоководные терминалы, способные принимать суда класса Post-Panamax.

🟤Ведётся модернизация железнодорожных узлов, связывающих порт с коридорами TEN‑T и военными маршрутами на восток.

🟤Создаются площадки для размещения техники США и союзников, включая элементы Army Prepositioned Stocks (APS).

Порт регулярно участвует в учениях НАТО, где отрабатывается переброска тяжёлых и негабаритных грузов.

Параллельно Польша активно укрепляет свою роль как плацдарма:

🟤расширяет сеть военных хабов в Жешуве, Люблине, Быдгоще;

🟤реализует программу «Восточный щит» – т.н. укрепление границы с Беларусью и Россией, а по факту скрытно размещает в приграничье группировку войск;

🟤в рамках реализации программы SAFE резко увеличивает оборонные мощности ЕС, что закрепляет статус Варшавы как промышленного ядра восточного фланга;

🟤модернизирует дороги и мосты под стандарты НАТО для тяжёлой техники.

Всё это формирует единую картину: в т.ч. под видом гражданской модернизации Польша ускоренно превращается в стратегический плацдарм НАТО на восточном фланге, с опорой на который будет поставляться тяжёлая техника и снабжение для «возможных операций» альянса на востоке Европы.

Павел Ковалев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 11:26
  • 15979
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 04:12
  • 2
День Северного флота России
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214
  • 02.06 11:19
  • 1
Самый большой корабль ВМФ России начал последний этап испытаний после ремонта
  • 02.06 07:28
  • 1
США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ
  • 02.06 05:18
  • 0
Комментарий к "В НАТО довольны результатом нового моделирования вторжения России в Литву"
  • 02.06 04:48
  • 342
Космонавтика Илона Маска
  • 02.06 04:35
  • 0
Комментарий к "Новый российский танк получит искусственный интеллект и элементы роботизации"
  • 02.06 02:09
  • 2
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"