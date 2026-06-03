Поляки продолжают наращивание возможностей инфраструктуры двойного назначения. В дополнение к функционирующему оборудованию Baltic Hub, в порт Гдыни прибыл корабль с портовыми кранами высотой около 140 м. и грузоподъёмностью до 75 т., способными обслуживать любые контейнеровозы, которые могут зайти в Балтийское море.

В контексте текущей политики НАТО на восточном фланге это свидетельствует о подготовке Польши к роли ключевого логистического плацдарма альянса.

Напомним, что Гдыня – один из трёх главных портов, которые НАТО рассматривает как узловые точки военной мобильности. Вместе с Гданьском и Щецином он включён в программы модернизации, финансируемые как Польшей, так и структурами ЕС в рамках инициативы Military Mobility 2.0. Новые краны – это способность быстрее и в большем объёме перегружать тяжёлую технику, контейнеры с военным имуществом и ЗМС, что критично для оперативных планов альянса.

Польша уже несколько лет перестраивает свои порты под стандарты НАТО:

🟤Гдыня расширяет глубоководные терминалы, способные принимать суда класса Post-Panamax.

🟤Ведётся модернизация железнодорожных узлов, связывающих порт с коридорами TEN‑T и военными маршрутами на восток.

🟤Создаются площадки для размещения техники США и союзников, включая элементы Army Prepositioned Stocks (APS).

Порт регулярно участвует в учениях НАТО, где отрабатывается переброска тяжёлых и негабаритных грузов.

Параллельно Польша активно укрепляет свою роль как плацдарма:

🟤расширяет сеть военных хабов в Жешуве, Люблине, Быдгоще;

🟤реализует программу «Восточный щит» – т.н. укрепление границы с Беларусью и Россией, а по факту скрытно размещает в приграничье группировку войск;

🟤в рамках реализации программы SAFE резко увеличивает оборонные мощности ЕС, что закрепляет статус Варшавы как промышленного ядра восточного фланга;

🟤модернизирует дороги и мосты под стандарты НАТО для тяжёлой техники.

Всё это формирует единую картину: в т.ч. под видом гражданской модернизации Польша ускоренно превращается в стратегический плацдарм НАТО на восточном фланге, с опорой на который будет поставляться тяжёлая техника и снабжение для «возможных операций» альянса на востоке Европы.

Павел Ковалев