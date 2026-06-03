Финские силы обороны не нашли нарушений воздушного пространства страны.

Украинские беспилотники, из-за которых финские власти в мае предупреждали граждан о беспилотной опасности, были начинены взрывчаткой и якобы случайно отправлены Украиной в сторону Финляндии. Об этом 1 июня сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Очередной инцидент с беспилотниками произошел в Финляндии 15 мая. Силы обороны страны при этом сообщили, что не выявили нарушений воздушного пространства.

"Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку", – говорится в сообщении.

Прошлый инцидент с украинскими дронами был в начале мая. Тогда премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что инциденты с украинскими дронами в стране – это лишь случайность и результат странного стечения обстоятельств.

30 мая член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский заинтересован в том, чтобы беспилотники ВСУ попадали в гражданские объекты в Евросоюзе.

Все упавшие в Прибалтике и Финляндии беспилотники принадлежат Украине, а произведены из европейских комплектующих.

Напомним, инциденты с появлением украинских дронов по всей Европе стали регулярным явлением. Впервые беспилотник ВСУ был сбит силами НАТО во время полета через Эстонию. 23 мая сообщалось о том, что беспилотник упал и взорвался в латвийском озере Дридзис.

Специалисты Альянса сошлись во мнении, что украинский беспилотник также стал причиной воздушной тревоги в Вильнюсе неделей ранее.

Позже 29 мая неопознанный дрон упал на крышу дома в румынском городе Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в инциденте Россию и решили закрыть генеральное консульство РФ в Констанце, а также объявить персоной нон грата генконсула Андрея Косилина.

После этого президент РФ Владимир Путин предложил провести расследование при условии передачи обломков дрона Москве. Он напомнил, что ранее неизвестные БПЛА уже залетали в европейские страны, и первая реакция была всегда "русские бьют". Позднее же выяснялось, что речь идет об украинских беспилотниках.

Как отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в будущем Европа может столкнуться с проблемами в области безопасности, включая вторжение беспилотников в воздушное пространство другой страны.