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Представлен новый российский процессорный модуль на базе «Эльбрус-2С3»

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Процессорный модуль на базе «Эльбрус-2С3»
Процессорный модуль на базе «Эльбрус-2С3».
Источник изображения: Ростех

Платформа получила статус российской продукции

Ростех представил отечественный процессорный модуль для роботов и промышленной техники. Платформа на базе «Эльбрус-2С3» получила статус российской продукции и ориентирована на автоматизацию и бортовые системы.

Холдинг «Росэл» сообщил о присвоении статуса отечественной продукции процессорному модулю Е2С3-СОМ, предназначенному для промышленной автоматизации, робототехники, бортовых систем и оборудования связи. Устройство представляет собой одноплатный промышленный компьютер, который может использоваться в различных инженерных и вычислительных решениях.

Основой модуля стал российский процессор «Эльбрус-2С3». На одной плате объединены вычислительное ядро, контроллеры периферийных интерфейсов, видеоконтроллер и оперативная память. Встроенное графическое ядро позволяет применять систему в задачах визуализации и отображения данных, включая промышленные панели и управляющие комплексы.

Производитель отмечает, что сбалансированная архитектура процессора, памяти и системы питания обеспечивает стабильную работу и энергоэффективность. В составе решения используется отечественная операционная система, что позволяет применять модуль в критически важных инфраструктурных и промышленных проектах.

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