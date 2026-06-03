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Деловая газета "Взгляд"

Париж ограничил участие Израиля в оружейной выставке Eurosatory

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Танк Leclerc Evolution на выставке Eurosatory 2024
Танк Leclerc Evolution на выставке Eurosatory 2024.
Источник изображения: © AFP 2024 / JULIEN DE ROSA

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Власти Франции ограничили официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory в Париже, разрешив представить лишь средства ПВО, сообщило министерство обороны еврейского государства.

Руководство Франции установило жесткие рамки для израильской делегации на оружейной выставке Eurosatory в Париже, передает РИА "Новости".

В последние годы местные власти уже неоднократно отказывали компаниям из еврейского государства в доступе на национальные профильные площадки.

"Французское правительство проинформировало министерство обороны Израиля о своем решении запретить официальное участие Израиля в оборонной выставке Eurosatory, запланированной на конец этого месяца в Париже. В результате министерство обороны Израиля не сможет принять участие в выставке или организовать национальный павильон", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Новые правила лишают чиновников права посещать мероприятие и открывать национальный стенд. Израильским промышленникам разрешили показывать только комплексы противовоздушной обороны. Представители министерства назвали исключение наступательных вооружений позорным решением, которое продиктовано политическими расчетами и совершенно не вызывает удивления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы международного авиасалона в Ле-Бурже заблокировали павильоны израильских оборонных компаний черными щитами.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал создать независимую от других стран оборонную промышленность.

Весной текущего года Франция закрыла свое воздушное пространство для самолетов с военным грузом для еврейского государства.

Дмитрий Зубарев

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Страны
Израиль
Франция
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