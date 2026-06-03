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Деловая газета "Взгляд"

СМИ: Финляндия присоединится к французской инициативе ядерного сдерживания

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Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: vpk-news.ru

СМИ сообщили о возможном участии Финляндии в ядерной программе Франции

Хельсинки рассматривают возможность участия в новой французской программе сотрудничества в области ядерного сдерживания, к которой также проявляют интерес прибалтийские государства, пишут западные СМИ.

"Финляндия... не исключает возможности присоединиться к... (инициативе Франции по ядерному сдерживанию - ред.). Другие страны заинтересованы (в инициативе - ред.), в частности, прибалтийские", – цитирует РИА "Новости" публикацию газеты Express.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о переходе к "продвинутому ядерному сдерживанию", предполагающему увеличение числа боеголовок и совместные учения европейских стран.

При этом в мартовский список Макрона, включавший восемь стран, Финляндия не вошла по просьбе президента Александра Стубба, чтобы избежать ассоциаций с готовящимися внутренними изменениями.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти планы проявлением конфронтации. До этого Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Эммануэля Макрона.

Тимур Шайдуллин

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