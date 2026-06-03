Стелс-покрытие для дронов разработали в Китае

Китайская компания запустила в продажу радиопоглощающее покрытие, которое делает дроны малозаметными для радаров, сообщает Defence Blog.

Покрытие XRAM-C Series выпускается в трех вариантах, каждый из которых защищает от разных типов радаров. Первый вариант ориентирован на частоты диапазонов X и Ku. Второй - на диапазоны S и C. Третий - комбинированный, защищающий сразу от нескольких диапазонов, но жертвующий ради этого пиковой эффективностью на каждой отдельной частоте.

Технология работает просто: вместо того чтобы отражать радиоволны обратно к источнику (как делает обычный металлический корпус), покрытие превращает их в тепло и поглощает. В результате радар получает гораздо более слабый сигнал, дрон становится менее заметным, и системе ПВО сложнее его засечь, взять на сопровождение и сбить.

По заявлениям производителя, слой толщиной около половины миллиметра снижает отражаемость сигнала в два раза и более. При этом вес добавленного покрытия составляет чуть больше килограмма на квадратный метр, что критически важно для дронов, где каждый грамм влияет на дальность и время полета. Покрытие выдерживает нагрев до 250 градусов, не боится соленой морской воды и плотно держится на корпусе даже при вибрациях и перепадах температур.

Новое покрытие продается в банках на 1,5 и 10 килограммов. Это означает, что его может нанести не завод-изготовитель, а сам владелец дрона в полевых условиях - нужен только краскопульт и подготовленная поверхность. Никакого сверхсложного оборудования или секретных технологических процессов не требуется.

До сих пор считалось, что сделать дрон невидимым для радара могут только наиболее развитые в военном отношении страны вроде России, Китая или США. Теперь же технология становится общедоступной.

Илья Максимов