Ночной удар показал, что новой угрозой для Украины стал гиперзвуковой «Циркон»

Источник изображения: topwar.ru

Поставят западные союзники Киеву дополнительные ракеты к ЗРК Patriot или не поставят, становится неважным, потому что у Украины нарисовалась новая проблема — гиперзвуковые ракеты «Циркон». Об этом сегодня дружно заявляют украинские военные эксперты.

Массированная атака на Украину в ночь с понедельника на вторник показала, что Россия не зря применила для ударов по некоторым особо важным объектам гиперзвуковые ракеты «Циркон», ни одна из них не была перехвачена украинской ПВО. Да и не могла быть сбита, потому что на сегодняшний день нет систем ПРО, способных перехватывать гиперзвук. И хваленый американский Patriot тоже не может этого делать, а над заявлениями Киева о якобы перехваченных «Цирконах» смеялись даже на Западе.

Вот и всполошились украинские эксперты, предполагая, что теперь, когда Россия отработала массовый запуск гиперзвуковых «Цирконов» с наземных установок, она начнет их применять чаще. А у России есть запасы «Цирконов», по данным украинской разведки, не меньше чем 230 ракет. И то, это примерные цифры, на самом деле их может быть гораздо больше.

Как сегодня жаловался спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, применение наземных «Цирконов» с северного направления, т. е. с территории Курской, Брянской или Белгородской областей практически не оставляет украинской ПВО времени на реагирование. Так что в ВСУ тоже считают, что теперь гиперзвук по Украине будет прилетать гораздо чаще.