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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны заявило о росте интереса студентов к службе операторами БПЛА

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Оператор дрона
Оператор дрона.
Источник изображения: РИА Новости/Константин Михальчевский

Минобороны заявило о растущем интересе студентов к службе операторами дронов

Российская молодежь все чаще берет академические отпуска ради добровольного заключения контрактов для прохождения службы в подразделениях беспилотных систем, заявили в Минобороны.

В Вооруженных силах России зафиксирован рост числа добровольцев из числа учащихся вузов и колледжей, растёт интерес студентов вузов и колледжей к службе в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

В качестве примера ведомство приводит историю добровольца Вадима из Иркутской области. Юноша взял академический отпуск за полтора года до получения диплома. По прибытии в часть он прошел специальное тестирование для подбора оптимальной военной специальности.

Сейчас молодой человек уже девятый месяц работает оператором по сбору информации с линии боевого соприкосновения. Он отметил, что планирует продлить свой текущий контракт еще на один год.

В министерстве подчеркнули, что минимальный срок службы в таких подразделениях составляет один год. При этом перевод специалистов в другие рода войск без их личного согласия полностью исключен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Министерство обороны разъяснило условия набора студентов в войска беспилотных систем. В мае учащийся Томского политехнического университета заключил контракт для службы в новом роде войск. Сегодня к подразделениям операторов дронов добровольно присоединился молодой специалист из Тульской области.

Тимур Шайдуллин

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