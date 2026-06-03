МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара в ночь на вторник поразили предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, сообщило Минобороны России.

Второго июня ведомство заявило, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск.

Отмечается, что были поражены 10 украинских предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, среди них "Завод Маяк" и госкомпания "Укрспецэкспорт".

Также были нанесены удары возмездия по шести военным аэродромам ВСУ, по "Харьковскому государственному авиационному предприятию" и двум объектам топливно-энергетического комплекса, которые использовались в интересах ВСУ, по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, заявили в Минобороны России.

Успехи в зоне СВО

Российский танк более месяца оставался незамеченным для ВСУ и за это время выпустил по позициям противника свыше 500 снарядов в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий соединения морской пехоты в составе группировки войск "Центр" с позывным "Розела".

ВС России нанесли удары по местам подготовки и площадкам запуска беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

Расчеты противовоздушной обороны группировки войск "Север" за ночь уничтожили 56 украинских беспилотников в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости в группировке войск.

Военнослужащие группировки "Север" в мае уничтожили более 110 станций Starlink ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

Расчеты артиллерии РФ в результате нанесения огневых ударов за ночь уничтожили 55 солдат ВСУ, гаубицу, танк и два склада с боеприпасами врага в Харьковской и Сумской областях, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".

Фельдшер 145-го полка морской пехоты российской группировки "Север" с позывным "Тихий" рассказал РИА Новости, что в течение суток останавливал кровотечение тяжелораненому сослуживцу на передовой. Сразу после стабилизации состояния раненого его в срочном порядке передали на следующий этап эвакуации.

Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" за ночь уничтожили один опорный пункт, два пункта управления БПЛА и более 20 солдат ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Операторы ударных БПЛА в ходе ночного налета уничтожили в микрорайоне "Корабел" в подконтрольном киевскому режиму Херсоне критически важный блокпост ВСУ, оборудованный системами РЭБ и постами воздушного наблюдения, сообщил РИА Новости командир российского подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии с позывным "Охота".

Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили свыше 15 разведывательных беспилотников самолетного типа на харьковском направлении за неделю, сообщил РИА Новости командир взвода мобильной огневой группы (МОГ) с позывным "Еж".

В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем (БпС) Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что контракт на прохождение военной службы в данном роде войск заключается на срок не менее одного года. В задачи входит сбор информации, присылаемой операторами БПЛА с линии боевого соприкосновения, их обработка и своевременный доклад командиру.

СВО может быть завершена до конца суток, но есть одно "но"

СВО может быть завершена до конца суток, для этого Владимиру Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть территорию регионов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Но СВО будет продолжаться, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования, заявил он. Песков добавил, что если Киев сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей, это означает совсем другую парадигму конфликта.

Он напомнил, что Россия наносит системные удары только по военной инфраструктуре Киевского режима в Киеве и других городах, а Киевский режим уничтожал колледж в Старобельске намеренно, это уже установлено. Песков отметил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом и киевский режим об этом прекрасно знал.

Россия всегда говорила, что несмотря ни на что, для нее предпочтительно достижение целей на Украине мирным путем, сообщил пресс-секретарь президента РФ. Он подытожил, что Россия достигнет целей СВО и готова достигнуть их путем мирных переговоров.

Удар по ЗАЭС Украина могла готовить вместе с Великобританией

Ранее сообщалось, что украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме. МАГАТЭ заявило, что удар стал серьезным инцидентом, поставившим под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности.

Провокацию с атакой беспилотником по зданию энергоблока на Запорожской АЭС (ЗАЭС) планировал и разрабатывал Киев под британским кураторством, поделился мнением в беседе с РИА Новости эксперт в области атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.

Он отметил, что западные "режиссеры" прекрасно понимают риски таких ударов по турбинному залу энергоблока, которые грозят ядерным инцидентом, их планы и действия циничны и варварские.

Лихачев и Гросси по телефону в понедельник обсудили безопасность Запорожской АЭС на фоне резко усилившихся ударов ВСУ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев потребовал от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС и Энергодара, сообщил ранее "Росатом".

У Киева не передовой дела плохи

Треть из всех иностранных наемников ВСУ воюют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее РИА Новости в силовых структурах рассказали, что на Украине воюют до 16,5 тысяч иностранных наемников, часть из которых достаточно быстро разрывают контракты с ВСУ. Семь тысяч из них - граждане Колумбии.

Этнический суданец Даниель Жарков, воевавший на стороне ВСУ, рассказал РИА Новости, как принял решение сбежать с украинских позиций на такси после того, как его перевели в роту огневой поддержки.

Сотрудник военкомата Одессы на Украине, в котором опознали известного в городе мастера по ресницам, "сменил пол" и имя в соцсетях, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными профиля.

Родные десантников ВСУ обвинили их командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами, они считают, что это делается для сокрытия реально проходящей линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Гражданина Германии мобилизовали в ВСУ в Черновицкой области на западе Украины, сообщил во вторник депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. В мае он сообщал, что насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине наблюдается огромное количество дезертиров.

Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем, сообщил во вторник представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.

Зверство ВСУ к своим же военнослужащим

Украинские дроноводы атаковали трех своих солдат, сдающихся в плен в Харьковской области, они выжили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства указал, что бой произошел в районе поселка Казачья Лопань в Харьковской области. Сложившие оружие солдаты ВСУ выжили, пленных эвакуировали в тыловые районы, уточнили в силовых структурах.

Инструкторы ВСУ насмерть забили украинского солдата в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Парамонову было 45 лет. Он долгое время работал в трамвайном управлении, попал в ВСУ в феврале 2025 года. Случаи убийств в украинских лагерях подготовки не единичны. Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены. Убивавший мобилизованных с позывным "Апрель" оборудовал братскую могилу прямо на полигоне. Выяснилось, что этого человека зовут Александр Сушич. Он был судим по делу о грабеже и мошенничестве.

ВСУ воюют с мирными жителями РФ

ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей в российских регионах, всего за неделю было убито 35 гражданских лиц, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Посол добавил, что наиболее трагические последствия были зафиксированы в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары беспилотников привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.

Он добавил, что сто восемьдесят два мирных жителя, включая восемь детей, пострадали от обстрелов ВСУ за неделю с 25 по 31 мая.

ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи БЭК или БПЛА и перекладывают вину за случившееся на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что атака Киева на танкеры в Черном море 28 мая направлена против гражданских коммерческих судов, что является свидетельством пренебрежения принципами и нормами международного права.

ВСУ за прошедшие сутки 120 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, над регионом сбито 111 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Житель села Мешковое Белгородской области рассказал, как его семья несколько раз становилась целью атак дронов ВСУ, он и его мать получили ранения, а отец умер от переживаний.