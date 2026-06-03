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Российская «Тунгуска» получила новые «глаза»

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Российский ЗРПК «Тунгуска-М1» получил новую ОЭС

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска-М1» Вооруженных сил России получил новую оптико-электронную станцию (ОЭС). На особенности усовершенствованной машины обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

На крыше башни ЗРПК заметили новую ОЭС. Внешне изделие отличается от станции, которую устанавливали на «Тунгуски-М1» ранее. Обычно ОЭС оснащают дневными и ночными камерами, а также лазерными дальномерами. Такие «глаза» позволят «Тунгуске» более эффективно перехватывать беспилотники противника.

Изначально ЗРПК разработали для борьбы с ударными вертолетами и самолетами-штурмовиками противника. В ходе специальной военной операции «Тунгуски» применяют для перехвата дронов. В арсенал комплекса входят автоматические пушки калибра 30 миллиметров и ракеты.

Ранее в июне Минобороны России сообщило, что «Тунгуска-М1» зенитчиков группировки российских войск «Центр» поразила более 30 дронов противника в ходе боевого дежурства.

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Страны
Россия
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Тунгуска
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