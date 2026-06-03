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Флоту США передали 77-й эсминец класса "Арли Бёрк"

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На верфи компании General Dynamics Bath Iron Works (BIW) в Бате (штат Мэн) состоялась церемония передачи американским ВМС эсминца "Патрик Галлагер". Как уточняет Naval Today, это последний эсминец класса "Арли Бёрк", выполненный в конфигурации Flight IIA: Technology Insertion.

Корабль назван в память о капрале Корпуса морской пехоты США Патрике Галлагере, который приехал в США из Ирландии. Он получил Военно-морской крест за героизм во время войны во Вьетнаме. Патрик погиб в бою всего через год после награждения.

Эсминец "Патрик Галлагер", США

Naval Today


Корабль, ставший 77-м эсминцем класса "Арли Бёрк", заложили в марте 2022 года и спустили на воду в октябре 2024 года. Отмечается, что передача американскому флоту состоялась на два месяца раньше запланированного срока.

"Благодаря выдающейся координации между ВМС и компанией Bath Iron Works, сборка блоков корпуса была ускорена, а превосходное техническое состояние корабля во время ходовых испытаний позволило выполнить его поставку раньше более чем на два месяца, – заявил капитан Джей Янг, руководитель программы эсминцев класса "Арли Бёрк". – Этот опыт будет использован при постройке и сдаче следующих кораблей серии".

Для ускорения поставки представители флота и промышленности определили возможности для оптимизации процесса, уделяя особое внимание обеспечению полного цикла строительства и сокращению времени между этапами испытаний.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight IIA: Technology Insertion достигает 9500 тонн, длина корпуса – 155,29 метра, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

"Патрик Галлагер" оснащен боевой системой "Иджис" (Aegis) в версии Baseline 9C2, которая предоставляет возможности для защиты от баллистических ракет в дополнение к основным функциям корабля. Также при создании использованы некоторые элементы, которые получают эсминцы "Арли Бёрк" третьего поколения Flight III.

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Страны
Вьетнам
Ирландия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SH-60
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
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