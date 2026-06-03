Новая китайская ракета «воздух-воздух» PL-16 сможет преодолевать более 300 км

Источник изображения: topwar.ru

По данным, просочившимся в открытые источники с семинара для китайских военных летчиков, на слайдах были представлены новые данные, свидетельствующие о том, что новейшая ракета «воздух-воздух» PL-16, предназначенная для использования на истребителях пятого поколения, сможет поражать цели на расстоянии более 300 километров. Для сравнения: ракета предыдущего поколения PL-15 способна преодолевать 200 километров, а американская AIM-120D — около 180 километров. При этом PL-16 не заменяет более крупную ракету PL-17, которая остаётся самой дальнобойной китайской ракетой «воздух-воздух» с дальностью 350-430 километров.

PL-16 по своим габаритам будет немного меньше PL-15 — ее длина будет около 3,8 метров, а диаметр — 180-203 мм. Вместо среднетелесных крыльев новая китайская ракета оснащена хвостовыми поверхностями управления. Система наведения PL-16 представлена активной радиолокационной ГСН с АФАР (AESA), вероятно, Ku-диапазона. Полет ракеты на маршевом участке будет корректироваться при помощи двустороннего канала передачи данных по спутниковой системе Beidou. Аналогично PL-15, китайская авиационная ракета нового поколения оборудована двухимпульсным твердотопливным двигателем. PL-16 предназначена для внутренней подвески на истребителях J-20 и J-35. При этом J-20 может нести 6 ракет PL-16, тогда как его внутренний отсек может вместить лишь 4 PL-15.

Источник изображения: topwar.ru

По некоторым данным, ракета PL-16 находится в ограниченном опытно-боевом использовании с 2024-25 годов. При этом официально Пекин пока не подтверждал принятия этого боеприпаса на вооружение.