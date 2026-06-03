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Военное обозрение

Удар по производству ракет «Фламинго» разорвал промышленную цепочку Fire Point

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Источник изображения: topwar.ru

Находит своё объяснение утренняя информация о том, что в результате ударов по промышленному объекту в Днепропетровской области возникла множественная детонация с последующим появлением на спутниковых снимках FIRMS сразу нескольких очагов пожаров на территории одного промышленного объекта и в его окрестностях.

Исчерпывающее объяснение этому даёт российское министерство обороны, сообщая о том, что в результате удара огневое поражение нанесено предприятию, выпускавшему ракеты «Фламинго» и беспилотники-камикадзе большой дальности. Речь идёт о предприятии, принадлежащем компании Fire Point.

При этом речь о главном предприятии этой компании, которая ранее сама заявляла, что ей приходится вести рассредоточение военно-промышленных мощностей, чтобы «они не стали лёгкой целью для российских дронов и ракет». В конечном итоге российская разведка, установив активность на заводе в Днепропетровской области, подтвердила данные о принадлежности завода именно Fire Point, после чего туда, что называется, много чего полетело. И теперь уже не важно, была ли эта цель «лёгкой» или «трудной». Важно то, что она поражена. Соответственно, во многом разорвана и вся промышленно-производственная цепочка компании, финансируемой из-за рубежа.

Руководство Днепропетровской области, равно как и менеджмент «Укроборонпрома» сегодня буквально негодуют в связи с тем, что всего за одну ночь пропущены крайне болезненные удары, которые во многом обнулили процессы, выстраиваемые за последние минимум 2-3 года. Это ещё и при учёте того, что сегодня сгорело здание самого «Укроборонпрома» в Киеве, которое продолжали использовать так, будто ни одна российская ракета до него не способна долететь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
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