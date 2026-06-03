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Известия.ru

Армия России в ответ на атаки Киева поразила завод «Мотор Сич» в Запорожье

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Запорожье нанесено поражение объектам авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». Об этом 2 июня сообщили в Минобороны РФ.

«В Запорожье нанесено поражение цехам машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич», — говорится в заявлении.

Вооруженные силы (ВС) РФ в результате удара высокоточным оружием поразили 10 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины в Киеве. По данным Минобороны, среди пораженных объектов оказались объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ «Спектр», АО «Завод Маяк» и военная госкомпания «Укрспецэкспорт».

Президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что киевская верхушка приняла решение придать конфликту новое качество и открыть новую страницу в ряду своих преступлений. Характеризуя действия Киева, он отметил, что это их осознанный выбор. Глава государства также анонсировал обсуждение ответных мер России на атаку в Старобельске. Путин уточнил, что данный вопрос будет рассмотрен позже в закрытом режиме.

Позже Вооруженные силы России РФ в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Под удар попали предприятия в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

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Украина
Компании
Минoбороны РФ
Мотор Сич
ОПК АО
Укрспецэкспорт
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