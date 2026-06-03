Войти
ЦАМТО

МВД Румынии подписало контракт на закупку самолетов ВТА C-27J Spartan

289
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 2 июня. Группа Leonardo 29 мая объявила о подписании с МВД Румынии контракта на поставку двух тактических самолетов ВТА C-27J Spartan, финансирование которого будет осуществляться в рамках программы SAFE.

Стоимость продажи не раскрывается. Контракт также включает поставку специальных комплектов оборудования, логистическую поддержку, обучение и создание инфраструктуры. Поставка первого самолета ожидается в 2029 году.

Оба самолета, выполненные в новейшей конфигурации C-27J NG (Next Generation), будут эксплуатироваться Генеральным инспекторатом авиации Министерства внутренних дел Румынии, который координируется Департаментом по чрезвычайным ситуациям. Они будут использоваться как в Румынии, так и в Европе для совместных операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и оказания необходимой поддержки населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

Самолеты C-27J расширят возможности Министерства внутренних дел в области воздушных перевозок, а также обеспечат дополнительные возможности при использовании съемных комплектов для выполнения задач типа "roll-on/roll-off". Помимо перевозки пассажиров и грузов, самолеты будет поддерживать широкий спектр миссий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, включая безопасную перевозку тяжелобольных, раненых или заразных пациентов, тушение пожаров и проведение поисково-спасательных операций на больших расстояниях на суше и на море.

Конфигурация следующего поколения C-27J NG отличается новой авионикой, более современными системами связи и рядом аэродинамических улучшений, способствующих повышению эффективности применения самолета.

Данный заказ увеличивает общее количество самолетов C-27J Spartan, приобретенных Румынией, до 9 ед. Первые C-27J были поставлены ВВС Румынии в 2010 году. В настоящее время общий налет флота Spartan ВС Румынии превышает 30 тыс. часов.

Всего же на текущий момент группа Leonardo получила заказы на поставку 102 самолетов C-27J Spartan из 19 стран. Их общий налет превышает 295 тыс. часов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Продукция
C-27J
Компании
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.06 11:26
  • 15979
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.06 05:26
  • 0
Комментарий к "Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)"
  • 03.06 04:47
  • 0
Комментарий к "«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину"
  • 03.06 04:12
  • 2
День Северного флота России
  • 03.06 03:40
  • 1
«Удары по этим объектам ранее не наносились». Как Россия может усилить атаки на Украину
  • 03.06 03:38
  • 1
Украинский конфликт стал европейским. Нельзя думать об одном лишь выживании (The Economist, Великобритания)
  • 02.06 17:45
  • 0
Польша: Балтийский хаб НАТО
  • 02.06 12:33
  • 1
Комментарий к: "Военкор: рассказы про удары по центрам принятия решения - детские страшилки", и сходные тексты.
  • 02.06 12:15
  • 2
ОАК начала поставки Ту-214
  • 02.06 11:19
  • 1
Самый большой корабль ВМФ России начал последний этап испытаний после ремонта
  • 02.06 07:28
  • 1
США намерены заменить «уязвимые» самолёты ДРЛО спутниками Илона Маска с ИИ
  • 02.06 05:18
  • 0
Комментарий к "В НАТО довольны результатом нового моделирования вторжения России в Литву"
  • 02.06 04:48
  • 342
Космонавтика Илона Маска
  • 02.06 04:35
  • 0
Комментарий к "Новый российский танк получит искусственный интеллект и элементы роботизации"
  • 02.06 02:09
  • 2
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"