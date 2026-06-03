МВД Румынии подписало контракт на закупку самолетов ВТА C-27J Spartan

ЦАМТО, 2 июня. Группа Leonardo 29 мая объявила о подписании с МВД Румынии контракта на поставку двух тактических самолетов ВТА C-27J Spartan, финансирование которого будет осуществляться в рамках программы SAFE.

Стоимость продажи не раскрывается. Контракт также включает поставку специальных комплектов оборудования, логистическую поддержку, обучение и создание инфраструктуры. Поставка первого самолета ожидается в 2029 году.

Оба самолета, выполненные в новейшей конфигурации C-27J NG (Next Generation), будут эксплуатироваться Генеральным инспекторатом авиации Министерства внутренних дел Румынии, который координируется Департаментом по чрезвычайным ситуациям. Они будут использоваться как в Румынии, так и в Европе для совместных операций по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и оказания необходимой поддержки населению, пострадавшему от стихийных бедствий.

Самолеты C-27J расширят возможности Министерства внутренних дел в области воздушных перевозок, а также обеспечат дополнительные возможности при использовании съемных комплектов для выполнения задач типа "roll-on/roll-off". Помимо перевозки пассажиров и грузов, самолеты будет поддерживать широкий спектр миссий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, включая безопасную перевозку тяжелобольных, раненых или заразных пациентов, тушение пожаров и проведение поисково-спасательных операций на больших расстояниях на суше и на море.

Конфигурация следующего поколения C-27J NG отличается новой авионикой, более современными системами связи и рядом аэродинамических улучшений, способствующих повышению эффективности применения самолета.

Данный заказ увеличивает общее количество самолетов C-27J Spartan, приобретенных Румынией, до 9 ед. Первые C-27J были поставлены ВВС Румынии в 2010 году. В настоящее время общий налет флота Spartan ВС Румынии превышает 30 тыс. часов.

Всего же на текущий момент группа Leonardo получила заказы на поставку 102 самолетов C-27J Spartan из 19 стран. Их общий налет превышает 295 тыс. часов.