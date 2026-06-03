Восстановленная АПЛ "Коннектикут" вернется в состав американских ВМС осенью

ВМС США планируют вернуть в строй ударную атомную подлодку "Коннектикут" в сентябре 2026 года, восстановив один из своих наиболее эффективных инструментов подводной войны после почти пяти лет ремонта, проведенного после подводного столкновения в Южно-Китайском море. Как отмечает Navy Recognition, восстановление субмарины имеет важное значение, поскольку авария 2021 года вывела из строя одну из трех АПЛ типа "Сивулф" ("Морской волк") в то время, когда потребность в высококлассных подлодках в Индо-Тихоокеанском регионе продолжает расти.

Напомним, что инцидент произошёл 2 октября 2021 года во время выполнения задания в международных водах Южно-Китайского моря. Утверждается, что подлодка столкнулась с необозначенной на картах подводной горой во время высокоскоростного подводного перехода. Ранения получили 11 членов экипажа, носовая часть и балластные цистерны оказались серьёзно повреждены. Субмарине пришлось всплыть и проследовать на Гуам, затем – в Сан-Диего, прежде чем в конечном итоге достичь военно-морской верфи в Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон) для капитального ремонта.

Атомная подлодка "Коннектикут" (класс "Сивульф") в Сан-Диего после столкновения @WarshipCam

Комиссия, расследовавшая обстоятельства инцидента, установила, что авария произошла в результате совокупности ошибок в планировании навигации, оценке маршрута, выполнении задач вахтенной командой, контроле со стороны командования и управлении оперативными рисками.

Расследование пришло к выводу, что разумные действия на нескольких этапах планирования и выполнения миссии могли бы предотвратить столкновение. Вскоре были приняты меры по привлечению к ответственности: командир подлодки капитан Кэмерон Альджилани, его заместитель Патрик Кэшин и старший лейтенант Кори Роджерс были отстранены от должностей. Кроме того, были выработаны 28 рекомендаций, затрагивающие стандарты навигации подлодок, процедур сертификации и развертывания, требований к планированию маршрутов, процессов управления оперативными рисками и подготовки вахтенных офицеров.

Для восстановления "Коннектикута" потребовалась реконструкция уникальных компонентов подлодок класса "Сивулф", которые не производились десятилетиями.

"К моменту возвращения "Коннектикута" в строй пройдёт почти пять лет с момента аварии, однако текущие планы ВМС по-прежнему предусматривают вывод подлодки из эксплуатации в 2031 году", – указывает Navy Recognition.

Несколько членов Конгресса США утверждали, что сроки вывода из эксплуатации подводной лодки следует пересмотреть, учитывая как стоимость её восстановления, так и сохраняющийся спрос на ударные АПЛ. В схожих условиях были одобрены продления срока службы для субмарин класса "Лос-Анджелес", но любое решение относительно "Коннектикута" в конечном итоге будет зависеть от ресурсов топлива в реакторе, состояния корпуса и прогнозируемых потребностей флота.

Серию американских подлодок класса "Сивулф" разработали для противодействия советским подлодкам проекта 971 "Щука-Б". Планировалась серия из 30 субмарин, однако после распада СССР, когда в постройке уже находились первые три подлодки, в Пентагоне решили, что продолжать этот проект далее нецелесообразно. Существующие субмарины вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", несут беспилотные глубоководные аппараты и оснащены специальными приспособлениями для обнаружения кабелей связи, проложенных по дну океана.

Подлодку "Коннектикут" заложили осенью 1992 года, на воду спустили через пять лет. В состав американского флота субмарина вошла в конце 1998 года. В середине 2000-х годов ее модернизировали.

Возвращение "Коннектикута" в строй особенно важно в связи с тем, что головная подлодка класса "Сивулф" в 2026 году должна отправиться на продолжительное техническое обслуживание – до июня 2029 года.