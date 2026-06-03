Китай резко наращивает экспорт искусственных алмазов, необходимых для ИИ

Источник изображения: topwar.ru

На Западе отмечают резкий рост популярности китайских алмазов, выращенных в лабораторных условиях. Искусственные алмазы оказались полезны для охлаждения микросхем при использовании ИИ-технологий. Как известно, в Китае производится более 70% всех синтетических алмазов в мире.

Как сообщает Bloomberg, синтетические драгоценные камни, традиционно ассоциирующиеся с ювелирными изделиями, с развитием ИИ теперь широко используются в качестве материалов для охлаждения микросхем, что позволяет создавать более плотные и мощные полупроводники. Динамика развития этой отрасли начала стремительно расти после того, как несколько китайских производителей сообщили, что их клиенты подтвердили эффективность использования искусственных алмазов в качестве теплоотводов. Акции китайских компаний-производителей искусственных алмазов резко выросли — только Zhecheng Huifeng Diamond Technology Co. и SF Diamond Co. за неделю показали рост на 51% и 40% соответственно.

Ранее Пекин объявил об ограничениях на экспорт некоторых видов искусственных алмазов и усилением своего контроля над цепочками поставок высокотехнологичной продукции. В ноябре прошлого года Министерство коммерции и таможенное управление Китая объявило, что для экспорта некоторых видов искусственных алмазных микропорошков, монокристаллов, проволочных пил и шлифовальных кругов потребуется специальная лицензия. Помимо охлаждения используемых в ИИ-технологиях микросхем, искусственные алмазы также применяются при изготовлении некоторых видов боеприпасов и компонентов радиолокационных станций.