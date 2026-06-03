США начали переговоры о размещении в Европе дополнительного ядерного оружия

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США планируют разместить в Европе дополнительные запасы ядерного оружия, переговоры о расширении соответствующей программы на другие европейские страны уже идут. Об этом сообщает Financial Times.

Соединенные Штаты начали переговоры о расширении программы размещения ядерного оружия на европейской территории. Это должно убедить страны Европы в том, что гарантии безопасности не ослабнут на фоне потенциального сокращения военного присутствия американцев.

По данным британского издания, к предложению США интерес высказали уже несколько стран, в основном с восточного фланга НАТО. В частности, согласны разместить американское ядерное оружие на своей территории Польша и страны Прибалтики. Там считают, что это будет дополнительной гарантией от «нападения» России.

В США данную программу рассматривают как потенциальное увеличение стран, где могут базироваться американские самолеты двойного назначения, т. е. способные нести ядерное оружие. Вот только так близко к России американцы размещать свои атомные бомбы опасаются по многим причинам. Так что ни Польша, ни прибалтийские лимитрофы в качестве кандидатов пока не рассматриваются.

С другой стороны, США не торопятся принимать окончательное решение, в Пентагоне дали понять, что это долгоиграющая программа, так что всё может быть.