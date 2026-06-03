Германия рассматривает закупку дополнительной партии военно-транспортных самолетов Airbus A-400M

ЦАМТО, 2 июня. Правительство ФРГ ведет переговоры с концерном Airbus Defence and Space относительно приобретения второй партии военно-транспортных самолетов (ВТС) Airbus A-400M Atlas в количестве от 10 до 20 ед., сообщает немецкое издание Hartpunkt.

Представитель Airbus в ответ на соответствующий запрос сослался на общую практику воздерживаться от комментариев относительно переговоров с заказчиками, включая подтверждение или опровержение самого факта их ведения. Министерство обороны Германии также не предоставило официальных комментариев по данному вопросу.

Согласно имеющейся у издания информации, потенциальный дополнительный заказ предполагает поставку самолетов в наиболее актуальной тактической конфигурации с расширенными возможностями, не предусмотренными для уже поставленных бортов ранних серий. Одновременно рассматривается возможность реализации части ранее поставленных машин в транспортной конфигурации на вторичном рынке.

В числе оперативных обоснований потребности в наращивании парка названа необходимость поддержания устойчивого уровня исправности флота в условиях возросшей интенсивности эксплуатации в интересах НАТО, а также требования к срочной переброске войск в восточном направлении, прежде всего в контексте логистического обеспечения группировок в Прибалтике.

Параллельно с переговорами о дополнительных закупках Airbus Defence and Space продвигает ряд перспективных модификаций платформы. В середине апреля 2026 года концерн раскрыл концепцию "A400M Mothership" – варианта применения ВТС в качестве воздушной пусковой платформы: с использованием паллетизированных систем в грузовом отсеке обеспечивается применение до 12 крылатых ракет класса Taurus KEPD 350 или сброс до 50 БЛА среднего класса. Работы ведутся совместно с неназванным европейским заказчиком. По мнению ряда наблюдателей, им являются Вооруженные силы Германии.

Параллельно запланировано увеличение максимальной коммерческой нагрузки с 37 до 40 т к 2028-2029 гг., внедрение спутниковой системы захода на посадку нового поколения и модульного противопожарного комплекса рулонного типа (сброс до 20 т воды или огнезащитного состава).

Реализация первоначального контракта на поставку 53 ВТС A-400M для ВВС Германии завершилась 16 апреля 2026 года. В составе парка из 53 самолетов 37 ед. подлежат оснащению или уже оснащены в варианте тактической конфигурации, в том числе системой направленного инфракрасного противодействия DIRCM (Directed Infrared Counter Measures) совместной разработки Diehl Defence и Elbit Systems. Остальные 16 бортов сохраняют транспортную конфигурацию без бортового комплекса самообороны. Последние поставленные самолеты укомплектованы подвесными агрегатами дозаправки вертолетов в воздухе, что распространяет функцию воздушного танкера на платформы NH-90 и CH-47F Chinook.